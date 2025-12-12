【ウェブ限定】年末年始はどこ行く？ どう過ごす？ Keikoさんの月星座で見る、あなたにぴったりな行動指針

毎年忙しなく過ぎていく12月、1月。暦上では年末年始ですが、実は宇宙規模での年間スケジュールだとラストスパートに当たります。そんな期間を慌ただしくやり過ごすのはもったいない！ “自分を整える”時間に充て、さらにしっかりと自分のツキに引き寄せるために、月星座が導く行動指針と、パワースポットも積極的に活用してみましょう。

月星座とは？

月星座とは、生まれた時に月がどの星座に位置していたのかで定まり、あなたの深層心理に通じていると考えられているもの。まずは、こちらからあなたの月星座を調べてみましょう。

年末年始は、「宇宙元旦」へのウォーミングアップ期間！

まもなく訪れる2026年。年明け早々から運気の波に乗り、よりよい一年を送るために、いまやっておくべきこととは？

2025年の総まとめの12月と、2026年の幕の開けとなる1月の過ごし方を、月を使った開運法「Lunalogy®」創始者のKeikoさんに聞くと、「この時期は、西暦でいう年末年始。新旧のエネルギーが切り替わるタイミングと捉える人も多いと思いますが、『宇宙カレンダー』では異なります。言うならば、3月に来る『宇宙元旦』へのウォーミングアップ期間です」

宇宙カレンダーとは、宇宙のエネルギーの変わり目を基準とした暦のこと。毎年、春分の日が宇宙元旦にあたり、2026年は3月20日から新年がスタート。一年の運気の波に乗るには、宇宙のリズムと足並みを揃えることが必須となる。

「12月と1月は、宇宙元旦に向けて、自分がやりたいことの準備に充てましょう。知識やスキルの蓄積が、その一つ。2026年6月29日までは蟹座木星期なので、大吉星・木星の支援を受けるなら蟹座らしい行動、つまり家族など親しい人と過ごしたり、住環境を居心地よく整えたりすることも、開運につながります」

また、12月と1月に訪れると、ウォーミングアップや、自分を高めるインスピレーションの刺激になる場所を、月星座ごとに紹介。

「運は、行動を起こすことで巡るもの。木星に従って家のことを整えることはもちろん大事ですが、それは”家に篭りましょう”ということではありません。宇宙元旦からスタートダッシュするべく、年末年始は自分とぴったりな場所に出向き、準備を整えましょう」

🌙 月星座牡羊座は…

ニューオープンの店

2026年前半に、土星と海王星が牡羊座に入宮。これは“新しい時代の幕開け”を意味しますが、月星座牡羊座は、まさに自分の星座で起こります。あなた自身が心機一転し、運気の波に乗るには、どんなジャンルでもいいのでニューオープンの店が後押ししてくれそう。

🌙 月星座牡牛座は…

自然が豊かな場所

例えば、庭園や植物園、木々の多いカフェなど。ホリデーシーズンを活用するなどして、ゆったり過ごしましょう。景色を堪能したり、新鮮な空気を吸ったりしながら、自然のエネルギーを吸収すると、2026年にどんな自分でありたいかが、クリアになるはず。

🌙 月星座双子座は…

書店

人と情報の行き交う場所が、インスピレーションの刺激にピッタリ。書店はその代表格。偶然、手にした本に何かヒントがあるかも。もともと情報つうではあるけれど、12月１月は、これまで精通していなかった分野についても知識を深めると、大きな飛躍が望めそう。

🌙 月星座蟹座は…

温泉

元来水に縁のある月星座蟹座のあなた。宇宙元旦に向けて、温泉やスパで感情の浄化をしておきたいところ。2026年１月３日には、蟹座で満月が起こるので、その前後はなおのこと浄化にベストタイミング。お湯に浸かって、心のモヤモヤをすっきり流しましょう。

🌙 月星座獅子座は…

シアター

劇場や映画館、ギャラリーなど、表現のエネルギーが渦巻く場所がおすすめ。月星座獅子座は、2026年６月30日から、自分の星座に木星が入宮。12年に１度の大幸運期・獅子座木星期に突入するため、その準備のために誰より自分を高めておくことが重要。積極的に足を運んで。

🌙 月星座乙女座は…

自然派の飲食店

12月１月は、心を整えることに注力を。月星座乙女座の場合は、不純物のない場所に身を置くと、それが叶うはず。おすすめは、オーガニックレストランや、ナチュラル系のカフェ。また、文具店など、こぢんまりした空間に整然と物が置いてある場所でもOK。

🌙 月星座天秤座は…

ホテルのラウンジ

視覚的にも雰囲気的にも、美しく、調和が取れている場所に縁あり。ホテルのラウンジや美術館のカフェなどが、そのイメージ。心満たされると同時に、洗練された空間に集まる人たちを眺めているうちに、自分の目指したい姿も自ずと明らかになってくるはず。

🌙 月星座蠍座は…

地下にある店

月星座蠍座は、もともと地下にある店との相性がいいけれど、潜在能力が開花するタイミングでもある12月１月は、さらにその相性がパワーアップ。昼夜いつでもいいので、地下にあるレストランやバーに行くと、まだ表に出てきていない底力が引き出されそう。

🌙 月星座射手座は…

見晴らしのいい場所

例えば、空港の展望デッキや高台のカフェなど、視界が広々と抜ける場所へ。月星座射手座は、新たな未来を切り開いていくタイミング。見晴らしのいい場所は、未来を見渡すエネルギーに満ちているため、いまの時期に行くのにピッタリ。冒険心の刺激にもなるはず。

🌙 月星座山羊座は…

歴史と格式のある場所

老舗の和食店や、日本の伝統芸能を披露する劇場など、歴史と格式のある場所に行くと、2026年に築き上げたいものが明確になりそう。神社もおすすめで、おみくじを引くと行動の指針を得られるはず。時間に余裕があれば、お祓いをしてもらうのもいいでしょう。

🌙 月星座水瓶座は…

未来的なスポット

体験型のデジタルアート空間など、月星座水瓶座はそもそも未来的なスポットとの相性が抜群だが、2026年２月17日に金環日食を迎えることで、その意味合いがさらに加速。思考がより柔軟になって、新たな歴史の幕開けにふさわしい生き方ができるようになる。

🌙 月星座魚座は…

コンサートホール

弦楽器や管楽器といったクラシック音楽に触れられる場所が、開運スポット。土星と海王星が一時的に自分の星座にいるいまの時期に、こうした音色に浸ると、これまで自分を支配していたものから脱却可能に。新たな流れに乗るためにも、音楽の力を借りて。

監修・Keiko

月を使った開運法「Lunalogy®」、新月・満月を使った願望達成法「パワーウィッシュ®」創始者。moon wellness life 月星座カレンダー付の『anan SPECIAL 月星座パワーブック2026』（小社刊）が好評発売中。

