14日は伊東市長選の投票日。注目が集まる中で、伊東市政をみると副市長・教育長共に不在の状況が続いています。停滞する市政の現場を取材しました。



14日に投開票を迎える注目の伊東市長選挙。1年に2度、伊東市のトップを決める選挙が行われるのは異例です。



立候補者は過去最多となる前職1人、元職1人、新人7人のあわせて9人です。



得票数が有効投票総数の4分の1に届かない場合は、再選挙になる可能性もあり、混戦が予想されています。





11日までの4日間に期日前投票をした人は1万人を超え、前回選と比べ3割以上増えています。前市長の学歴詐称疑惑に端を発し、市議会により不信任決議案が可決され、前市長の失職したことで行われる今回の選挙。選挙戦の中で注目されていることのひとつが、”市政の停滞”です。一連の騒動から約半年。いまだに市政の重要な役割を担う教育長や副市長など重要ポストの不在が続いているのです。教育長の不在は中学校の再編に向けた議論の進展にも影響が及んでいます。伊東市内の中学校の生徒数は1982年のピーク時には3,696人いましたが、年々減少し、2025年は1,186人。ピーク時と比べると、68％減少し少子化が加速しています。再編に向けた議論が行われている旧市街地地区にある伊東市立北中学校の生徒数も年々減少。2025年度は全校生徒87人で2年、3年生はそれぞれ30人あまりの生徒が在籍していますが、2025年に入学した生徒はわずか11人。伊東市の推計では2030年には全校生徒が28人まで減少すると想定されています。市は2026年度末までに学校環境を再編・整備し、2027年には近隣の2校への通学を想定。しかし、教育長の不在が続き、具体的な方向性が示せないままとなっていました。こうした中、10月に行われた伊東市の総合教育会議。当初は8月に開かれるはずでしたが、教育長の空席が続き開催できずにいたものの、市の教育委員会はこれ以上先延ばしにできないと、北中学校の再編について議論しました。“教育長”、“副市長”の不在に加え、11月からは“市長”も不在に…。9日、伊東市役所で行われた一般廃棄物処理計画に関する審議会。（市職員）「市長職務代理者である伊東市企画部長 近持剛史が、市長の代わりを務めさせていただきますのでご了承ください。」市長の“職務代理者”として会議を仕切るのは近持剛史 企画部長です。11月から1か月あまり、市長の職務代理を務めています。（伊東市 近持剛史 企画部長）「一般廃棄物処理計画審議会委員を委嘱します。令和7年12月9日、伊東市長職務代理者 伊東市企画部長 近持剛史」市長代理として委嘱状の交付をはじめ、（伊東市 近持剛史 企画部長）「伊東市長職務代理者の企画部長の近持です。本来ならば市長が挨拶するところではありますが、不在のため、わたくしが一言ご挨拶申し上げます。」市長に代わり、あいさつまで…。副市長も不在のため、市長が担うすべての業務を市の職員である近持さんが職務代理者として行っています。次の日も…、黙々と作業を行う近持さん。（伊東市 近持剛史 企画部長）「ほかの部署の業務も加わったので、その分仕事量は増えている感じですね。（Ｑ.休めてます？）まあ...、ぼちぼちは休めてます。」その後も市長決裁が必要な書類すべてに目を通し、決裁作業に追われていました。（伊東市 近持剛史 企画部長）「普通の業務にも増して全部署の市長の決裁印がきますので、そのへんはかなり数が多くなってます。（Ｑ．一日どれくらい？）その日にもよりますけど、やっぱり20から30くらいはあります。」市長代理として業務をこなす日々ですが、代理ではできないこともあるといいます。（伊東市 近持剛史 企画部長）「職務代理者なので、あくまでも市長ではないので、新規事業の決定とか、大きな事業をやるというのはできない。いま裁判もやっているが、そういう裁判とかの今後の進め方とか判断についても、もちろんできない。いろんなことでほかの町と連携ができていないので、ここ半年以上そういうことではいろんなことが進んでいない。」そして、いま、一番懸念しているというのが“新年度予算”です。12月議会では2026年度予算に向けた一般質問などが行われるはずでしたが、本来なら9月議会に行うはずの決算の質疑だけになるなど、政策的な議案審議は進まない異例の議会に。仮に再選挙となりトップ不在が長引けば、2026年度予算にも影響が出てくる可能性もあります。（伊東市 近持剛史 企画部長）「やっぱり一回で済んで早くちゃんとしたリーダーシップのある市長にやっていただいて、伊東市政を回していただきたいと思っています。」伊東市民は混乱する市政の未来を誰に託すのか。伊東市長選は14日、投開票です。