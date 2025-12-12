ロッテの契約更改交渉が12日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、来季はチーム最年長となる38歳の角中は600万円減の年俸6000万円でサインした。（金額は推定）

今季は2011年以降では最少の27試合の出場にとどまり、打率・167、1本塁打5打点。プロ19年目のベテランは「金額はそら下がりますよね。でも、自分が思ってたより下がらなかったです」と話し、「成績が出る出ない、結果がでる出ないは別にして、いろいろ自分とか年齢が上の人ができることはあったなと思ったので、そういうところは反省してます」と最下位に終わった今季を振り返り、来季に向けては「（個人の）成績が良いに越したことはないですけど、それよりもチームの順位です」と強調した。

12年、16年と2度首位打者に輝き、17年には1億4000万円を超えていた年俸は半分以下まで下がった。角中は「ここ書いてほしいんですけど」と切り出し、「年俸も下がってきて、税金払うのもしんどいので、家を売ろうと思うので、もし良ければ10億くらいでお譲りするので、買ってくれる人いないかな」のジョークも。東京都内で広さは110平米といい、「10億から値引き交渉はします」と笑わせた。