フローラノーティス ジルスチュアートの新作フレグランスが登場♡

フローラノーティス ジルスチュアートから、ブランド初となるシグネチャーフレグランス「アイコニックブルーム オードパルファン」が2026年1月9日（金）に発売♡トルコ産ダマスクローズをはじめとした天然フローラルエッセンスを贅沢に配合したフレッシュフローラルの香りで、五感を解き放つマインドフルなひとときを届けます。公式オンラインショップや店舗で12月12日（金）より予約開始です♪

花の恵みを纏うフレッシュフローラル



「アイコニックブルーム オードパルファン」30mL 9,900円（税込）は、ローズやマグノリア、ミュゲが織りなすフレッシュフローラルの香り。

花を見つめ、触れ、香る瞬間の幸福感を閉じ込め、ナチュラルに肌に溶け込む心地よさが特徴です。五感で楽しむ“フラワーメディテーション*”発想の香りで、日常を豊かに彩ります。

贅沢な素材と希少なローズエッセンス



メイン素材には、トルコ産ダマスクローズを使用。約20万個の花からわずか1kgしか採れないアブソリュートを配合し、深く繊細な香りを実現♡

自然由来のアルコールと香料成分を使い、自然由来指数96%*（ISO 16128準拠、水を含む）を達成しました。肌に優しく、花の恵みを存分に感じられる仕上がりです。

華やかなボトルデザインで特別感を



ボトルデザインはジル・スチュアートが愛するアートコレクションを着想源に、花の雫をイメージ。肩部分にはゴールドプレートを配し、キャップには幾重にも重なる花びらのカッティングを施しました♡

公式オンラインショップや店舗では、ギフトラッピングや専用ショッパーも用意され、大切な方への贈り物にも最適です。

花の香りに包まれる特別なひととき♡



フローラノーティス ジルスチュアート初のシグネチャーフレグランス「アイコニックブルーム オードパルファン」30mL 9,900円（税込）は、フラワーメディテーション*発想のフレッシュフローラルの香りで心を優しく包み込みます♡

トルコ産ダマスクローズなど贅沢な天然素材を使用し、公式オンラインショップや店舗で12月12日（金）より予約開始。自分へのご褒美や特別なギフトにおすすめです。