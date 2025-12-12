「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が11日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。結婚についての後悔を打ち明ける場面があった。

事前取材でインタビュアーのお笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴から結婚願望があるかと問われ、横山は「漠然としたいなと思っていますけど、なんかリアルじゃないっていうか」と回答。「一緒に、一生添い遂げるっていうのがまだ感覚的に分かれへんし」と続けた。

福田が「なんでこんなに結婚に対してこじらせるようになってきたんですかね」と切り込むと、「これめっちゃリアルな話すると、タイミングを逃していってるからやと思う」とぶっちゃけ。 「俺も分かってなかったし、分かってあげれてなかったんやなって思う部分がめっちゃあるから」と淡々と話した。

スタジオでVTRを見たタレントの指原莉乃は「めっちゃ横向いてる」、俳優のファーストサマーウイカは「あの日を見てます、目が」とツッコミを入れた。

再びVTRで福田は「そしたら今後会う人みんな、いやあの人やったな、やっぱりとか、比べちゃったりしません？誰現れてもその人超えへんみたいな」と心配し、横山は苦笑しながらうなずき「良くないわ〜」とつぶやいた。そんなものだと言われ「そんなもんっすよねえ」と実感を込めた。

スタジオでも福田から「今になって、あれ逃しちゃったなと思う瞬間とかもあるんですか」と聞かれ、「あるんやろうね」と横山。「でも俺が悪いと思ってる、全部」と言い切り、タレントの若槻千夏は「教えてよ！」とその先を知りたがった。

横山はさらに「しょうもない恋愛とかしたら、あの時なんで別れたんやろうって思うかもしらん」とも断言。若槻は「お会計してもいいですか？暗いんですけど、この飲み会！」と明るく話し、横山は「重いよね、重い、重い、重い」と反省した。

別れを告げられたことも、告げたこともあるとし「俺誰を思てるんやろうな、今」と上を見上げて淡々と話した。