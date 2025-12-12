第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。

出雲全日本大学選抜駅伝（１０月、以下出雲駅伝）と全日本大学駅伝（１１月、以下全日本）を合わせた３大会を同一シーズン内ですべて優勝する、いわゆる「大学駅伝３冠」の達成は過去に５校ある。

全日本が始まったのは１９７０年、出雲駅伝が始まったのは８９年（２０１４年と２０年は中止）だ。

初めて３冠を達成したのは１９９０〜９１年シーズンの大東文化大だ。全日本で２連覇を果たし、箱根駅伝（第６７回）では１区で関東学生対抗選手権（インカレ）１部・５０００メートル優勝の横田芳則が１０位と出遅れ、２区のエース、実井謙二郎（アトランタ五輪マラソン代表）も区間４位と伸びなかったが、３区の大津睦、４区の松浦忠明が区間１位の力走でトップを奪うと５区山登りの奈良修、６区の島嵜貴之の特殊区間でともに２位と安定し、４区以降は総合首位を譲ることなく優勝を飾った。

２校目の３冠達成は２０００〜０１年シーズンの順天堂大。出雲駅伝で２連覇を果たし、全日本でも初優勝。迎えた箱根駅伝（第７７回）では往路２位から、復路の６区山下りでトップを奪い、９区でいったんは駒沢大に逆転を許したが、１０区アンカーの宮崎展仁が１７秒差をひっくり返す力走で逆転。２年ぶり１０度目の総合優勝を飾った。

史上３校目は１０〜１１年シーズンの早稲田大。出雲駅伝、全日本をともに大会新記録で制し、箱根駅伝（第８７回）では、１区で期待の１年生、大迫傑（東京五輪マラソン代表）が１キロ過ぎから独走して区間賞を獲得すると、５区の山登りで東洋大の柏原竜二に逆転を許して往路は２位。しかし、６区で高野寛基がトップを奪い返すと、東洋大の復路の猛追をかわし、最後は２１秒差で大手町のゴールテープを切った。これが１８年ぶりの総合優勝だった。

３冠達成の４校目は１６〜１７年シーズンの青山学院大だ。出雲駅伝で２連覇、全日本を初優勝で迎えた箱根駅伝（第９３回）では、１区４位の序盤から、３区の秋山雄飛が区間賞の走りでトップに立つと、その後は一度も首位を譲ることなく、往路、復路を制しての完全優勝で、総合３連覇を果たした。

そして５校目が２２〜２３年シーズンの駒沢大だ。全日本で３連覇を果たしたチームにはエースの田沢廉（現・トヨタ自動車）、篠原倖太朗、鈴木芽吹（現・トヨタ自動車）などスピードランナーがそろい、９９回箱根駅伝では４区で鈴木がトップに立つと、その後は一度も先頭を譲ることなく、１０人全員が区間５位以内という安定感で２年ぶり８度目の総合優勝を飾った。

昨シーズンは、国学院大に史上６校目の３冠のチャンスがあった。エースの平林清澄（当時）ら充実したメンバーで、出雲駅伝、全日本大学駅伝を制して箱根駅伝に臨んだが、往路で６位と出遅れ、総合３位で３冠の夢はならなかった。

３冠達成を２度達成した学校はまだない。大東文化大は３冠シーズンの前シーズンは２冠で、翌シーズンは無冠だった。初の２シーズン連続３冠を狙った２３〜２４年シーズンの駒沢大も箱根駅伝で優勝できなかった。出雲駅伝が始まった１９８９〜９０シーズン以降、昨シーズンまでの３６シーズンで、２冠達成は２１度（出雲駅伝が中止になった２０１４、２０年を含む）ある。今季は出雲駅伝を国学院大が制し、続く全日本では駒沢大が優勝した。（デジタル編集部）