蜜が花火の形のように詰まった秋田オリジナルのブランドリンゴがあります。



今年も数量限定で販売されることになり、生産者が鈴木知事に出荷を報告しました。



花火のように輝くたっぷりの蜜。



6年前に登録された県のオリジナル品種「秋田19号」です。



濃厚な甘さが特徴で色や形などの基準をもとに選び抜かれたものだけがブランドリンゴ「金蜜花火」として販売されています。



12日は「金蜜花火」の普及を進める会のメンバーなどが県庁を訪れ、今年の出荷を鈴木知事に報告しました。





毎年、即日完売するほど人気だという金蜜花火。知事「甘い。蜜の甘みがしっかりとついてますね。かたさもちょうどよくてちっちゃくて食べやすい」りんご秋田19号普及推進会 磯部陽悦会長「夏場が高温で水分不足でいつもよりちょっと小玉なんですよ」「小玉な分だけ今年は味が濃くできてます」金蜜花火は販売を手掛ける「山瀬青果」のオンラインショップで購入することができます。今月20日には秋田市のグランマート外旭川店と卸売市場の一般開放の会場でも販売されます。

