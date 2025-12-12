【特集】ナマハゲ愛が試される！ナマハゲ伝導士試験に挑んだおしどり夫婦に密着 秋田・男鹿市
大晦日に行われる男鹿のナマハゲ行事についてその歴史やお面についてどれだけ知っているのか、ナマハゲ愛が試される試験が先日、男鹿市で行われました。
試験に挑んだおしどり夫婦に密着しました。
2004年に始まった男鹿市のご当地検定、「ナマハゲ伝導士認定試験」。
記者
「なぜ受けた？」
千葉からの参加者
「もともと大学で日本文化を勉強してまして興味があった」
記者
「どちらから？」
フランスからの参加者
「フランスから。今ナマハゲについての研究を行っておりますので」
今回の試験には全国各地から約80人が参加しました。
その中でひと際楽しそうな夫婦を見つけました。
夫・佐野秀之さん
「（来た事）ないですないです」
東京から参加した佐野秀之さんと千紘さんです。
妻・佐野千紘さん
「主人が最近誕生日だったんですけど、ナマハゲが大好きなのでサプライズで私が勝手に申し込んで、きょうこの会場に」
夫・秀之さん
「今の今まで知らなかったんです。ここに来て、こんなことやってんのーって」
夫を喜ばせようと千紘さんが旅行の日程にこの試験を組み込んでいました。
本場でのナマハゲ体験はまるでアトラクション。
学びとしてはもちろん、男鹿の魅力もしっかり楽しめる試験です。
ナマハゲが身に着ける「ケデ」から抜け落ちたわらには、さまざまなご利益があるといわれています。
合格への祈りも込めてばっちり入手しました。
試験前には約3時間の講義も行われます。
真山なまはげ伝承会 菅原英樹さん
「青年会の代表がですね、酒を口に含んでナマハゲの面に、一面ずつ口に含んだ酒をかけて魂を入れるんですね」
基礎知識から地元の人でも知らないことまでナマハゲに関する知見を深め、試験に臨みます。
事務局
「それではみなさん初めてください」
これまで1,783人が合格しているこの試験。
伝導士に認定されると、なまはげ館や男鹿真山伝承館の入館や、男鹿温泉交流会館でのなまはげ太鼓の観覧が無料になるといった特典があります。
ナマハゲ好きにはたまらないごほうびですが、秀之さんはサプライズ受験。
予習なしでは難しかったかもしれません。一足早く退室しました。
夫・秀之さん
「字が、漢字が思い出せない。まさか暗記問題が出ると思わなかった」
妻・千紘さん
「そうだね記述式が意外と多くて」
記者
「1日がかりでしたが」
夫・秀之さん
「非常に楽しかったです。こんな旅行があるのかという」
妻・千紘さん
「単純に試験を受けるだけじゃなく、ナマハゲの深い文化や伝承を知ることができて、本当にいい一日になりました」
妻・千紘さん
「これは…ナマハゲ館の売店で」
夫・秀之さん
「ちょっと前にハンドパペットのキリンのやつを買って、それでやったら楽しかったんですよ。ふたりでやったんですけど」
夫・秀之さん
「今日はどうもありがとう。お誕生日の旅をしてくれて大変驚きました」
妻・千紘さん
「こちらこそ一緒に来てくれてありがとう」
妻・千紘さん
「まさかそんなにいつもの感じでやると思ってなかった」
記者
「いつもの感じなんですね？」
夫・秀之さん
「いや、まあまあ…」
妻・千紘さん
「泣く子はいねがーとかやると思ったら…笑」
合格発表は今月26日で、ナマハゲ文化の普及に貢献する新たな伝導士が誕生します。
〈関向良子アナウンサー〉
実は私も試験を受けてきましたが、男鹿生まれでもこの日初めて知る知識がいくつもありました。
なお、今年度は要望を受け、来年3月に2回目の認定試験が行われるということです。
