¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë´Ý»³·ËÎ¤Æà¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¸½ÌòÁª¼ê»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÈþ¾¯½÷¤Ö¤ê¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¿¤À¤ÎÈþ¾¯½÷¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿´Ý»³·ËÎ¤Æà¤µ¤ó¤ÎÁª¼ê»þÂå
´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥§¥Õ¥µ¥Ý¤ÎÊý¤«¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤¿¤é¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²«¿§¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡¢ÃãÈ±¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢»Ñ¤Î´Ý»³¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²û¤«¤·¤¤¡×¤È³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤ËÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤âÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ÎÈ¯¸«¤Ë¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤¿¤À¤ÎÈþ½÷¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¡¡ÈýÌÓ¥¢¥²»þÂå¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ¡×¡Öº£¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤±¤É¤³¤Á¤é¤ÏÈþ¾¯½÷¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¤ª¤â¤·¤í¥ª¥Ð¥µ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¤Ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¤³¤ó¤Ê¤ó¡¢¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
´Ý»³¤µ¤ó¤Ï¡¢1983Ç¯3·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Û¥ê¥×¥í½êÂ°¡£½÷»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂè6²ó½÷»ÒWÇÕ¡Ê2011¡¿Í¥¾¡¡Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¡Ê2012¡¿½àÍ¥¾¡¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤Ë¤ÏTBS¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡¢ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£