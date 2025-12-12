【ひらがなクイズ】空欄に共通して入る2文字は？ 脳の柔軟性をテストしてみよう
3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる定番クイズ！ シンプルながら、ひらめき力が問われる人気問題です。
あなたは何秒で気づけるでしょうか？
□□い
□□はだ
しり□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「とり」を入れると意味の通る単語になります。
□□い→ とりい（鳥居）
□□はだ → とりはだ（鳥肌）
しり□□ → しりとり（尻取り）
一見バラバラの言葉に見えても、共通点を探すとスッとつながる面白さがあります。
脳の柔軟性が試される良問ですね！
(文:All About ニュース編集部)
