【ひらがなクイズ】3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる問題です。発想力が試される人気クイズ！あなたは何秒で解ける？

3つの言葉に共通して入るひらがなを当てる定番クイズ！ シンプルながら、ひらめき力が問われる人気問題です。

あなたは何秒で気づけるでしょうか？

問題：□に入るひらがなは？

3つの言葉すべてに入る共通のひらがなを考えてみましょう。

□□い
□□はだ
しり□□

正解：とり

正解は「とり」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「とり」を入れると意味の通る単語になります。

□□い→ とりい（鳥居）
□□はだ → とりはだ（鳥肌）
しり□□ → しりとり（尻取り）

一見バラバラの言葉に見えても、共通点を探すとスッとつながる面白さがあります。

脳の柔軟性が試される良問ですね！
(文:All About ニュース編集部)