旅先で食べたい「大分県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「中津からあげ」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅先の情報収集をする際、必ずチェックしたいのがおいしいローカルフード。旅行の計画を立てるにあたり、旅の思い出を彩る「食」の候補をチェックしておきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部は12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地グルメ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で食べたい「大分県のご当地グルメ」を紹介します！
2位：中津からあげ／62票2位は「中津からあげ」でした。大分県中津市を代表するご当地グルメで、特製のしょうゆダレに漬け込んだ鶏肉をカラッと揚げた一品。専門店も多く、揚げたてを食べ歩きできるのも魅力です。
回答者からは「唐揚げブームでいろんな所で食べれたんですが、地元の空気の中で食べたいと思います」（50代女性／栃木県 ）、「味がしみ込んでカリッとジューシーな唐揚げを食べたい」（60代女性／滋賀県）、「大分県でなくても食べれるが、本場の味を食べてみたいと思うから」（40代女性／静岡県）などのコメントがありました。
1位：とり天／113票1位は「とり天」でした。大分県のソウルフードともいえる「とり天」は、下味をつけた鶏肉を天ぷらのように揚げた料理。外はカリッと中はジューシーで、ご飯にもビールにも合う定番グルメです。地元では酢じょうゆにからしを溶かしたタレや、ポン酢にかぼすを用いたタレで食べられているようです。
回答者のコメントを見ると「旅行で食べて美味しかったから」（20代女性／福岡県）、「大分を代表するソウルフード。 鶏肉を天ぷら衣で揚げ、酢醤油＋からしで食べるスタイルが本場。 サクサクでジューシー！」（50代男性／神奈川県）、「ポン酢で食べるとおいしかったのでまた食べたいです」（40代女性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)