¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀî¿µ¸ã¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó½©µ¨Îý½¬Ãæ¤Ï¡Ö¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀî¿µ¸ã¤Ï°ÜÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨Îý½¬¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼ÂÎÏ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¼¡¤Ë¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀî¿µ¸ã¤Ï10·î26Æü¤Î¼èºà¤Ç¡Öº£¤ÏÄ¹¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡È¤¢¤ì¤·¤¿¤é¥À¥á¤À¡É¡¢¡È¤³¤ì¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÃÎ¼±¤¬¿§¡¹¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤½¤ì¤¬¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê´¶¤¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é1¥ö·îÈ¾¤¬·Ð²á¤·¡¢¡È¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡É¤«¤éº£¤Ï¤É¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙÇ¯¿ô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡È¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¡É¤È¤«¡¢¡È¤³¤Î»þ¤Ï¤³¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Ê¡É¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀµ²ò¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¸À¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç¥À¥á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¥ª¥Õ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢½Å¤µ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÊ¤¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡°ÜÀÒ3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¡¢¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤âÀÐÀî¿µ¸ã¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ