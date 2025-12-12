HYBE JAPANが、ENHYPENの楽曲をテーマにした没入型楽曲体感ミュージアム『House of Vampire ～Dive into ENHYPEN Chronicle～』を、2026年2月5日から3月16日まで東京 新宿住友ホールにて開催する。

本プロジェクトは、HYBE JAPANが日本オリジナル企画として主催、企画、制作の全てを担うことで、“Japan to Global”戦略を具体化するもの。ミュージアムには、来場者の五感を震わせる体験を実現するため、最新の3D LED技術が用いられ、3Dグラスを通して深い没入感が体験できる仕様が施されている。

HYBE MUSIC GROUPアーティストとして初となる本ミュージアムは、ENHYPENの核となる“ヴァンパイア”のコンセプトと、これまでの楽曲世界を重ね合わせた没入型楽曲体感ミュージアム。来場者は、同じ血族（コウモリ）となり、彼らの物語の一部を追体験する。

デビュー作の『BORDER : DAY ONE』から『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』まで、ENHYPENの音楽とストーリーをテーマにした7つの部屋を巡ることで、登場人物のひとりとしてMVの世界に入り込んだような体験を楽しむことができる。

物語は、とある館への招待状が届くところから始まる。来場者は時が止まってしまった7人のヴァンパイアの棲家に導かれ、楽曲をテーマにした部屋を巡りながら、物語の結末に辿り着く。

入場時には、コウモリ（血族）への“変身”を演出する特別なアイテムや、フラッシュ撮影によって画面が劇的に変化するフォトスポットなど、物語の前後をつなぐ仕掛けも用意されている。展示の最後には、ENHYPENが紡ぐ“永遠に続くクロニクル”のストーリーにおいて、来場者が自らの選択によって進む道を選ぶことになる二つの扉が待ち受けているという。

・HYBE JAPAN 音楽映像事業代表 イ・スヒョン コメント

本ミュージアムは、グローバルに活躍するENHYPENを多角的に、そして五感で深く理解していただき、来場される皆さまにより豊かな体験をご提供することを目指しました。

本プロジェクトは、HYBE JAPANが企画・制作を主導する、日本発コンテンツ創出に向けた重要な取り組みです。私たちが掲げてきた「Japan to Global」戦略を具現化するものであり、HYBEが擁するアーティストの魅力を新たな形に昇華した、世界に通用するキラーコンテンツになると確信しています。

“ここでしか味わえない”没入型の企画として日本限定で開催します。開催期間中は、日本にお越しになる世界中のファンの皆さまに、この特別な体験を楽しんでいただければ幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）