『トムとジェリー』Happyくじ第5弾、発売決定！ “たかだべあ”とコラボしたトートバッグなど展開へ
大人気アニメ作品『トムとジェリー』の限定アイテムが手に入る「Happyくじ『TOM and JERRY FUNNY ART！』5」が、12月26日（金）から、全国の「セブンイレブン」や「イトーヨーカドー」などで発売される。
【写真】オリジナルの特別イラストをデザイン！ たかだべあコラボのトートバッグ
■へんてこでキュートなシーンをデザイン
今回コラボレーション第5弾として登場するのは、今年で誕生85周年を迎えた『トムとジェリー』とその仲間たちのへんてこでキュートなシーンを切り取ったアイテムがそろう全8等級＋ラスト賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
なかでも目を引くのが、特賞とラスト賞に用意された「BIGサイズのぬいぐるみ」。特賞のホットドッグにされたジェリーは全高約50cm、ラスト賞の瓶になったトムは全高約60cmと、インパクト抜群な景品だ。
また、A賞には全20種の「フィギュア」が用意されるほか、B賞の「Tシャツ」とC賞の「トートバッグ」は“けたくま”で人気のアニメーション作家“たかだべあ”とコラボレーションした本くじオリジナルの特別イラストをデザイン。
さらに、D賞に「ポーチ」、E賞に「アクリルキーホルダー」、F賞に「缶コレクション」、G賞に「ステッカーセット」と、ファン心をくすぐる限定アイテムが勢ぞろいする。
