10Ç¯Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È·ëº§¡¢41ºÐ¤Ç¹âÎð½Ð»º¡Ä43ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà¿Æ»Ò¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Çá¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÎÀ¼
²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ë¥Ã¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿àÂ©»Ò¤È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Çá
¡¡10Ç¯°Ê¾å¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤¿43ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Çá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTostalgic Clothing¡×¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÂ©»Ò¤È¶¦¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¼êÅçÍ¥¡£
¡¡Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿²°³°¤äÉô²°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê²Ä°¦¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼êÅç¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë¡¢¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤È¶¦¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌð¸ý¿¿Î¤¤È¼êÅçÍ¥¤Î¤ä¤°¤Æ¤¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¸µ¡¹¼êÅç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾å¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌÃËÀ¤ÈÌó1Ç¯È¾¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡23Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î4Æü¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÄêÆü¤è¤ê20Æü°Ê¾åÁá¤¯¤Î½Ð»º¤Ë¤Ê¤ê¶Ã¤¤ä¸ÍÏÇ¤¤¡¢¹âÎð½Ð»º¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÎÉÔ°Â¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¤ÎÀèÀ¸¤ä½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¡¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼°Â»º¤Ç¤·¤¿¡ª¿ØÄË¤ä½Ð»º¤ÎÄË¤ß¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä ¡×¤È¡¢Âè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òSNS¾å¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£