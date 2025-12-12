¡Ö¤Á¤Á¤Á¡¢ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤Î¤´»ÒÂ©¡¼!?¡×Âè58Âå²£¹Ë¤ÎÄ¹ÃËàÏÂÉþ»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¦¥ë¥Õ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡×
¡ÖÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡Âè58Âå²£¹Ë¡¦ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤ÎÄ¹ÃË¤¬Éã¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëàÏÂÉþ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¤Î¸ùÀÓ¤òÅÁ¤¨¤ë´ë¶È¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò½©¸µ¡×¤Î¼èÄùÌò¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ëÄ¹ÃË¤Î½©¸µ¹ä¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡ÃåÊª¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥Þ¥É¥â¥¢¥¼¥ë¡¦¥æ¥ê¥¢¤Î½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃåÊª¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î±©¿¥¡¢Çò¤Î±©¿¥É³¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿è¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ä¡ªËÜÊª¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡ªÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡ª¡×¡Ö¤Á¤Á¤ÁÀéÂå¤ÎÉÙ»ÎÍÍ¤Î¤´»ÒÂ©¡¼⁈ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°äÅÁ»Ò¤Ë´¶Æ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ì¤©¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¤ªÉãÍÍ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤°äÅÁ»Ò¤Ë´¶Æ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¦¥ë¥Õ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âè58Âå²£¹Ë¡¦ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î(ËÜÌ¾¡¦½©¸µ¹×¤µ¤ó¡¢µýÇ¯61)¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¤ÇËëÆâÍ¥¾¡31²ó¤ò¸Ø¤ê¡¢à¾¼ÏÂºÇ¸å¤ÎÂç²£¹Ëá¤È¾Î¤µ¤ì°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤Î½©¸µ¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ëå¤Ë87Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦½©¸µ¾¿¤¬¤¤¤ë¡£