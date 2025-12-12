新語・流行語大賞のトップ10には「二季」という言葉が入りました。まさに、今年は夏の暑さから、一気に冬がやってきたように感じます。

【画像】今週末の最高気温は東京8℃ 名古屋9℃予想で“真冬並み” 全国各地の予想はコチラ

12月早々には初雪ラッシュとなり、そして、きょう12日（金）から13日（土）にかけても、各地で“真冬並みの寒さ”になる見込みです。

【予想最高気温】

東京で8℃、名古屋で9℃、これは”真冬並み”。

札幌0℃、仙台・新潟6℃、金沢8℃は1月上旬並みなどと、各地で冬本番の寒さになる見込みです。

12月としては“かなり強い寒気”

では、上空の寒気を見てみます。

12日（金）の段階で、上空約1500メートルで－6℃以下の降るものがあれば平地で雪の目安の寒気が、東日本の東京や名古屋付近まで南下している他、北海道には－18℃以下という、12月としてはかなり強い寒気が広い範囲にかかっています。

では、今後はどうなのか？

この先の寒気･16日間予想を画像で掲載しています。

寒気に強弱はあるものの、その後強い寒気の南下は、ない見込みです。

“10年に一度レベル”の異常な天候

そのため、気象庁からは「早期天候情報」が発表されました。

この情報は、この時期・その地域にとっては“10年に一度レベル”の異常な天候が予想される場合に発表され、今回は沖縄を除く、西日本・東日本・北日本の広い範囲です。

＜早期天候情報（5日間平均気温）＞

北海道地方 12月18日頃～ 平年より＋2.5℃

東北地方 12月18日頃～ 平年より＋2.3℃

関東甲信地方 12月19日頃～ 平年より＋2.3℃

北陸地方 12月19日頃～ 平年より＋2.6℃

東海地方 12月19日頃～ 平年より＋2.4℃

近畿地方 12月18日頃～ 平年より＋2.5℃

中国地方 12月18日頃～ 平年より＋2.5℃

四国地方 12月18日頃～ 平年より＋2.7℃

九州北部 12月18日頃～ 平年より＋2.9℃

九州南部 12月18日頃～ 平年より＋3.2℃

全国各地の16日間予想 クリスマスの天気は？

16日間先の天気を各地でみると、気温は極端に下がることはなく、クリスマス頃まで季節は足踏み状態が続く見込みです。

毎年この時期は、クリスマス寒波などと言われ、寒さが厳しい時季ですが、ことしのクリスマスまでは、さほど強烈な寒波はなく、サンタさんは、いつもの年より若干、楽になるかもしれませんね。