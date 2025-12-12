「彼らに欠けているのは…」元マドリーのエースが不調の古巣に言及。タレント集団ゆえの問題を懸念「一人ではすべてを成し遂げられない」

「彼らに欠けているのは…」元マドリーのエースが不調の古巣に言及。タレント集団ゆえの問題を懸念「一人ではすべてを成し遂げられない」