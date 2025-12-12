¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡Û¹â¶¶¹×¤¬»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÄÌ»»1700¾¡Ã£À®¡Ö1700²ó´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡Ä¡×
¡¡¹â¶¶¹×¡Ê£µ£´¡á°ËÀªºê¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤Î¡ÖÅ·ÎµÀî¡¦ÉÍÌ¾¸ÐÃÏ°è£±£²»ÔÄ®Â¼¹çÊ»£²£°¼þÇ¯µÇ°¡ßÂè£±£±²óÂçÀ®¥í¥Æ¥Ã¥¯ÇÕ¡×£²ÆüÌÜ½à·è¾¡Àï£±£°£Ò¤Ç£±Ãå¡£¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£±£·£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡°Î¶ÈÃ£À®¸å¤Ï¡Ö£³£µÇ¯¶á¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡££´£°£°£°¥ì¡¼¥¹°Ê¾åÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡££±£·£°£°¾¡¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤¿²ó¿ô¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð£±Ãå²ó¿ô¤Î¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡££±£·£°£°²ó´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î²ó¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£
¡¡º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê£±£³Æü¤Î¡ËÍ¥¾¡Àï¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤â´î¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÃÏ¤Ç¤Ï£²£°£²£±Ç¯£²·î£²£°Æü¤Ë£±£µ£°£°¾¡¤âÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï£±£¹£¹£±Ç¯£¶·î£²£¸ÆüÁª¼êÅÐÏ¿¤Î£²£²´ü¡£Æ±Ç¯£¸·î£³Æü¡¢°ËÀªºê¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç½é¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ó£Ç¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼£µ£Ö¤ò¤Ï¤¸¤á£²£±£Ö¡¢£Çµ £²£¸£Ö¡¢£Ç¶ £²£¸£Ö¤ò´Þ¤à£²£±£¹²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£