俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の最終話が１４日に放送される。クライマックスを前に考察も盛り上がりをみせている（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）。

７日放送の第９話では、佐木隆二郎（高杉真宙）に替わり、ロイヤルファミリーの主戦ジョッキーとなった野崎翔平（市原匠悟）が秋のＧ１シーズンに挑むがトラブルの連続。耕一のライバルである展之（中川大志）は、父・椎名善弘（沢村一樹）も成し遂げられなかったクラシック三冠制覇を狙っていた。さらに、椎名が隆二郎と２人で食事をするシーンも。隆二郎は「人のことより、自分の心配したらどうですか。そこまできていますよ、世代交代の波が」という意味深なセリフを口にしていた。

椎名と隆二郎との関係は、第４話でも描かれている。隆二郎が実習で椎名の馬に乗っていたことがあり、騎手としての能力を高く評価していた。その時、椎名は「いつか一緒に仕事をする日がくるかもしれない」と隆二郎に声をかけていた。

劇中では他にも謎が残るシーンも残されている。第７話で椎名が入院中の耕造の元を訪れ、「私はまだ大人気ないもので」と封筒を渡していたが、その中身はまだわかっていない。

ネット上では「椎名パパと隆二郎でロイヤルファミリーの心配だと！？」「椎名社長、さらっと隆二郎に乗り役用意してそうだし有馬記念に突撃してきそうなイメージあるんよな。そしてサラッと勝っていきそうな」「ロイヤルファミリーの最終回、４話で椎名社長が佐木の能力を高く評価していることが伏線として、椎名社長の馬に佐木が乗って有馬にやってくるとかありそうよな」「椎名父が息子の言うとこの古臭いやり方で息子を圧倒したうえで耕一の前に立ち塞がってほしい 佐木を乗せて、てっぺん取りたければ俺を超えてみせろとかなると激アツ」「椎名のロイヤルホープ産駒に佐木隆二郎乗って有馬記念でしょう。このままだと隆二郎が不遇すぎるから！」「ロイヤルファミリーよくよく考えたら佐木Ｊに１番最初に目をつけてたの椎名社長だもんな」など、これらの謎を考察する声が上がっている。