12月3日、茨城県の江戸崎カントリー倶楽部で焼肉チェーン『トラジ』が主催する『スポーツ・チャリティ トラジマスターズ2026』が行われた。

「同大会はアスリートらも多数参加することで有名です。サッカー元日本代表の松井大輔さんや、元メジャーリーガーの岩隈久志さん、上原浩治さん、松坂大輔さん、元ラグビー日本代表の五郎丸歩さん、元関脇の豊ノ島さん、“霊長類最強の女”吉田沙保里さんらが出場。芸能人・アスリート部門では松坂さんが初出場ながら優勝を果たしていました」（スポーツ紙記者）

大会の様子は2026年1月11日にテレビ東京系で放送されるというが、取材陣のなかで特に大きな注目を集めたのは、同大会の司会を務めた元NHKアナウンサーの中川安奈（32）だった。

「NHK時代、彼女の存在が一躍有名になったのは昨年のパリ五輪の中継リポート。その際に着用していたベージュのトップスが“裸に見える”と話題になったのです。今春に10年間所属したNHKを退局。現在は大手芸能事務所に所属しています」（前出・スポーツ紙記者）

中川アナの衣装は当時“NHKらしくない”と物議を醸したが、逆に広く彼女の存在が認知されるきっかけにもなった。

本誌は同会場にいた中川にゴルフの腕前を聞いたところ「2〜3年前から始めたばかりです」と言う。表彰式のリハーサル前に改めて話を聞いた。

――年末の恒例といえば「今年の漢字」です。中川さんの今年の漢字は何ですか？

「なんだろうな。動く、かな。『動』ですね。その理由は、1月から今までずっと動き続けていて止まっている時間が少なかったので。考えることも含めて“激動”の一年でした」

――去年は“裸に見える服”で注目を集めましたが、普段はどんなコンセプトで何を意識してファッションを決めていますか？

「TPOを大切にしているので、華やかな場所に出るときはボディーラインが出る系ですね。欧米のように、その場所に合うようなファッションを心掛けています。私服はデニムが好きなので、ジーンズにオーバーサイズのスウェットなどを合わせて、オンとオフを分けるようにしています」

――もうすぐクリスマスですが、ご予定は？

「何もないですね。あっ、ラジオの収録があります」

――最後に、焼き肉を一緒に食べたい方はいますか？

「あ〜どうだろう。うーん、最近毎日一緒にいるマネージャーに焼き肉をごちそうしたいです」

そう言って笑顔で表彰式に戻っていった。来年もまた注目を集めそうだ。