

「星野源と松重豊のおともだち」

音楽家・星野源が自ら企画する新感覚の音楽番組シリーズに、新たな一ページが加わることが決定した。星野源と俳優の松重豊が、「音の友達（おともだち）」としてスタジオを飛び出し、旅をしながら音楽を聴き、語り合う新番組「星野源と松重豊のおともだち」が、2026年1月7日夜11時よりNHK総合でスタートする。

星野源が新たに掲げたテーマは、「音楽をいろんな環境と混ぜてみよう！」。この番組は、「聴く場所そのもの」を変えることで、音楽が生まれ変わるという着想に基づいている。

音楽が大好きという共通項で結ばれ、互いを深く信頼し合う「おともだち」となった星野と松重。世代を超えた親友である二人が、街の風景の中で好きな音楽をさまざまな環境で鳴らしてみることで、場所によって変わる「響き方」「感じ方」「記憶の立ち上がり」といった“音楽の不思議”をナチュラルで楽しい会話を通して探求する。

初回の旅先は、鎌倉。海辺や定食屋、路地裏のカフェなど、日常の風景の中で音楽を再生。今後は、韓国や沖縄など、国内外のさまざまな場所へ旅が展開される予定。

本番組は、これまで放送されてきた「おげんさんといっしょ」や「星野源のおんがくこうろん」、「おげんさんのサブスク堂」といった星野源さん企画の音楽番組シリーズの系譜を受け継ぐ。

番組では、旅のごあんない役として、キャラクターのおんぷん（CV：加賀美幸子）が登場。キャラクターとロゴのデザインはあらゐけいいち氏、撮影は川島小鳥氏が担当している。

「星野源と松重豊のおともだち」は、2026年1月7日スタート、毎週水曜 夜11時00分〜11時30分にNHK総合で放送される。