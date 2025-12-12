通貨オプション　ボラティリティー
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.09　6.55　7.90　6.83
1MO　8.24　5.39　6.82　5.58
3MO　8.82　5.76　7.49　6.16
6MO　9.10　6.05　7.98　6.65
9MO　9.20　6.25　8.21　6.97
1YR　9.31　6.45　8.40　7.22

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.15　8.30　7.27
1MO　7.15　7.36　6.27
3MO　7.95　8.29　6.75
6MO　8.56　8.83　7.07
9MO　8.86　9.13　7.27
1YR　9.06　9.40　7.45
東京時間17:19現在　参考値

ドル円１週間物は、日銀会合を来週に控えて、高めの水準で推移