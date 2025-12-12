通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０%台、日銀会合控え高めの水準で推移
通貨オプション ボラティリティー
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.09 6.55 7.90 6.83
1MO 8.24 5.39 6.82 5.58
3MO 8.82 5.76 7.49 6.16
6MO 9.10 6.05 7.98 6.65
9MO 9.20 6.25 8.21 6.97
1YR 9.31 6.45 8.40 7.22
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.15 8.30 7.27
1MO 7.15 7.36 6.27
3MO 7.95 8.29 6.75
6MO 8.56 8.83 7.07
9MO 8.86 9.13 7.27
1YR 9.06 9.40 7.45
東京時間17:19現在 参考値
ドル円１週間物は、日銀会合を来週に控えて、高めの水準で推移
