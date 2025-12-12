ことしも残すところあと20日。いろいろあった1年でした。



1月、埼玉県での道路陥没。

2月には岩手県で大規模な山林火災が。

4月には、大阪・関西万博が開幕！

6月に入ると、県内でも備蓄米を求める行列ができ…

ミスタージャイアンツ、長嶋茂雄さんの死去に、涙しました。

7月の参院選では与党が大敗…

猛暑となった8月は静岡市で41.4度を観測！

10月には自民と維新が手を組み、高市新総理が誕生。





そして秋にはニュースで見ない日がないほど、全国でクマの被害が相次ぎました。さきほど午後2時に、京都の清水寺で発表された「今年の漢字」。全国からこの1年の世相を表す漢字一文字を公募して、最も多かったものを発表する年末恒例のイベントですが、そこで選ばれたのは…。「今年の漢字」はなんと「熊」になりました。応募総数18万9122票の中で、熊が2万3346票あり、全体のおよそ12パーセントを占めました。全国各地で深刻化したクマの被害。環境省によると11月末までの人的被害は全国で230人にのぼり過去最多となっています。「熊」に応募した人の中には、「人と自然の境界が大きく揺らいだ1年だから」という意見や、「クマも人間も安全に暮らせる世の中になってほしい」という願いも、寄せられたということです。（ 清水寺 森 清範 貫主）「やはりこの地球の環境というものが変わってきたと、そして我々の身の回りにそれが迫ってきているということを実感したわけでございます。亡くなった方がいることは誠に痛ましく、ご冥福をお祈り次第でございます。また来年は、良い字が選ばれますことを祈念して、ご挨拶に代えさせていただきます。」一方で「熊」に次いで2位となったのは「米」。価格高騰や備蓄米の放出で常に話題となりましたが、「熊」とはわずか180票差の、2万3166票でした。3位以下はご覧の通りで、3位は、高市総理や物価高の「高」。4位は大阪・関西万博のミャクミャクにちなんで「脈」。5位は万博や日経平均株価が5万円を超えたことから、「万」が選ばれています。（徳増キャスター）「ことし1年を漢字一文字で表すなら、皆さんならどんな字になるでしょうか、聞いてみます」街行く人たちに書いてもらいました。（徳増）「『高い』という字ですね」（市民）「高市さん総理大臣になって女性で初めて」（高市首相）「 働いて働いて働いて働いて働いてまいります。」10月に誕生した高市総理大臣。内閣は高い支持率を誇り、総裁選後の言葉は流行語大賞に輝くなどことしを象徴する人物でした。（市民）「-高市さんが総理大臣になってと思って『高』」一方、「今年の漢字」に選ばれた「熊」をあげる人も。（市民）「『熊』いまぱっと思うと熊だなって。やっぱり『熊』でしょ。-これだけクマが多いと困っちゃう。僕も山に行っていたけど、もうどこにも行けないもんね」（徳増）「こんにちは。何歳ですか？」（市民）「8か月です」（徳増）「じゃあ、ことし生まれたんですか？ かわいい」子どもと過ごす毎日をこの漢字で表してくれました（徳増）「『幸せ』という字。素敵ですね」（市民）「娘が生まれて毎日楽しいね幸せだね、ずっと会いたかったもんね。」（徳増）「年末年始忙しい？」（市民）「主人の家族と一緒に熱海に年末は行って、初めての温泉で楽しみだね」（徳増）「初めてのことがいっぱいですね」こちらの人は、健康の「健」をあげました。（市民）「腕の手術をしたんですよ。だから健康が一番だと思います」一方、大学生たちに聞いてみると…（徳増）「『団』？これは？」（市民）「ことし大学1年生なんですけれども、所属した吹奏楽団がありまして、その『団』なんですけれども。いまの生活においてすごくこの「団」が自分の中心にあって、特にこれは団結の「団」でもあると思うので、みんなで力をあわせてひとつの音楽を作っていくという、そういう経験をさせてもらっていることがすごくありがたいことだし、新生活で吹奏楽団に入れたことがすごくよかったと思っているので、この漢字にしました。」人それぞれの2025年。みなさんにとっては、どんな1年でしたか？