河南省鄭州市航空港区にある電気自動車（ＥＶ）大手、比亜迪（ＢＹＤ）の組立工場。（１１月３日撮影、鄭州＝新華社記者／李嘉南）

【新華社北京12月12日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会が12日発表した11月の自動車生産台数は前年同月比2.8％増の353万2千台、販売は3.4％増の342万9千台だった。

車種別にみると、乗用車は生産が1.1％増の314万4千台、販売が1.2％増の303万7千台。商用車は生産が18.6％増の38万8千台、販売が24.4％増の39万2千台。新エネルギー車（NEV）は生産が20.0％増の188万台、販売が20.6％増の182万3千台となった。

1〜11月の生産は前年同期比11.9％増の3123万1千台、販売は11.4％増の3112万7千台。車種別にみると、乗用車は生産が12.0％増の2738万8千台、販売が11.5％増の2725万6千台。商用車は生産が11.6％増の384万3千台、販売が10.4％増の387万台。新エネ車は生産が31.4％増の1490万7千台、販売が31.2％増の1478万台だった。

国内販売は11月が4.4％減の270万1千台、1〜11月が9.7％増の2478万3千台だった。

輸出は11月が48.5％増の72万8千台、1〜11月が18.7％増の634万3千台となった。