º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·§¡× Âç¿Ã¤¿¤Á¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹â¡×¡ÖÉÄ¡×¡Ä¤³¤ì¤Ã¤Æ×ÖÅÙ¡©
¡¡ËèÇ¯12·î12Æü¤Î´Á»ú¤ÎÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¡¢¸á¸å2»þ¤«¤éµþÅÔ¡¦À¶¿å»û¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö·§¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¼«É®¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤ò¸«¤»¤ëÊÒ»³Âç¿Ã
¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¡¢¸áÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö·Ð¸³Â§¾å¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²è¿ô¤ÎÂ¿¤¤¤Î¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ì¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤Æ¡Ö·§¡×¤ÏÌµ¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¡ÖÊÆ¡×¤«¡Ö¹â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¡¢¼«É®¤Ç¡ÖÊÆ¡×¤È¡Ö¹â¡×¤È½ñ¤¤¤¿»æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¹â¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹â¡×»ÔÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¡Ö¹â¡×¤¤¡¢Êª²Á¡Ö¹â¡×¡¢¥É¥ë¤ä¶âÍø¤¬¡Ö¹â¡×¤¤¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï
1°Ì¡¡¡Ö·§¡×¡¡23346É¼
2°Ì¡¡¡ÖÊÆ¡×¡¡23166É¼
3°Ì¡¡¡Ö¹â¡×¡¡18300É¼
¤Ç¡¢ÊÒ»³Âç¿Ã¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÀË¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¼«¿È¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤È¤·¤Æ¡ÖÉÄ¡×¤òµó¤²¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁíÍý¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡¢¼«¿È¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤È¤·¤Æ¡Ö¿ä¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¿ä¤·¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ú¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô¿Ø±Ä¤Î¡È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë