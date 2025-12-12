ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ö¤¢¤¬¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¡¡200¾¡¤òÌÜ»Ø¤·25Ç¯ÌÜ¤Ø
¡¡¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹45ºÐ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤¬12Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢800Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð3200Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤Î24Ç¯Ï¢Â³¾¡Íø¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢8»î¹ç¤Ç2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨8.13¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È12¾¡¤Ç¡Ö¤¢¤¬¤Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤¬¥×¥í25Ç¯ÌÜ¡£¡Ö·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î17¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿À±ÃÎÌïÅê¼ê¤ÏÇÜÁý¤Î5600Ëü±ß¡£¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë»þ¡¢ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍÞ¤¨ÄêÃå¤ò´ü¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë