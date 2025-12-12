12日の参議院予算委員会において、自民党の今井絵理子議員が障がいを持つ人との共生・共創について議論した。

【映像】手話を交えて国会で話す今井議員（実際の様子）

今井議員は「これまで政府が掲げてこられた共生社会という理念に私も強く共感をしています。一人ひとりが支え合い、認め合って生きていく社会です。ただ、私はそこからもう一歩前に進みたいなと。共に生きるだけではなくて、共に創ること、『共創社会』を目指すべきだと考えています」とした上で「この10年を振り返ると、障害者差別解消法や障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法など、法整備は大きく前進しました。けれども、法律を作って終わりではなく、子どもの頃からの学びから社会に出て働くところまで切れ目なく伴走しながら支えていく仕組みが必要だと感じています。特に雇用面では、今日本は深刻な人手不足です。その中で、障がいのある方々を『守られる存在』としてだけ見るのではなく、テクノロジーやちょっとした工夫があれば、新しい価値を生み出す大きな力になり得ると私は確信しています」と述べた。

続けて今井議員は農業と福祉を組み合わせた「農福連携」のシンポジウムに参加したとして「お会いしたのは、盲ろう者、見えづらい、聞こえづらい、視覚と聴覚に障がいのある方です。その方は、なんと日本でただ一人の盲ろうのトライアスロン選手でもあります。現在は就労継続支援B型事業所で働いていますが、実際に作業の様子も拝見しました。とても手際よく茶畑で手の感覚だけで新芽を丁寧に摘み取るとか、驚くほどお手際良く、黙々と作業をされている姿が本当に印象的でした。その彼女がこう伝えてくれました。『周りからはできないと思われて、いろいろなことを最初から制限されてしまうことが多い。でも、本当は少しのサポートと理解があればできることがたくさんあるんです』と。私はその言葉に強く共感しました」と振り返った。

さらに今井議員は自身の息子の取り組みを交えて以下のように述べた。

「私の息子も耳に障がいがありますが、今はプロレスラーとしてリングに立っています。リング上にいるのは、息子を除いてみんな聞こえる人たちです。当然、ゴングの音も観客の声援も、息子には私たちと同じようには届きません。プロレスの世界に飛び込むとき、正直周りからは『本当にできるの？』『危なくないの？』という声もたくさんいただきました。私自身も不安がなかったと言えば嘘になります。でも、仲間たちが工夫して、息子自身も何度も何度も挑戦を重ねて、音のないプロレスのスタイルを作っていきました。私は息子や先ほどの盲ろうの選手の姿を見て、改めてこう感じるんです。人間の可能性というのは本当に無限大だなと。問題はできないと決めてしまう周りの方々の考えや、最初から道を狭めてしまう制度や環境の方ではないかと。そこで大切になってくるのが今年10月から新たに始まった就労選択支援、この制度、ものすごく私は大変重要な一歩だと評価しています。この就労選択支援、この仕組みの中で行われるアセスメント、『この人は難しいからもう一般就労ではなく作業所へ』と最初から諦めて振り分けてしまうのではなく『どうすれば働けるのか、どんな環境や配慮があれば力を発揮できるか』。この視点で可能性を探し出すアセスメントは欠かせません。今後、この就労選択支援を一般就労へつなげていくためのアセスメントと人材育成、今後どのように充実していくつもりでしょうか？」

これに上野賢一郎厚労大臣は「就労選択支援の実施に際しましては、まず、今お話のありました通り、ご本人の就労ニーズを把握して、客観的な能力や適性をアセスメントした上で、本人とともにそれを整理して、就労に関する本人の選択を支援することが重要だと考えております。今、支援の留意点をまとめました実施マニュアルを作成して、今、各事業所様に周知をしているところでありますが、これをさらに徹底していきたいと考えています。また、応援をしていただく支援員の皆さんの専門性を高めることも大切ですので、その研修を今年度から国が実施することにしましたし、今回の補正予算でもその研修の充実の予算を盛り込んでおりますので、そうしたものを有効に活用しながら、この制度の定着・推進を図っていきたいと考えています」と答えた。

今井議員は「ありがとうございます。ぜひ大臣には、制度の創設だけではなく、支援員の質と量を確保しながら、しっかりと予算も人も寄り添う形で取り組んでいただきたいと重ねてお願いを申し上げます」と述べて次の質問に移った。

（ABEMA NEWS）

