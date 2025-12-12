ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡ÈÊª¸ð¤¤¡É¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È·ãÏÀ¡¡µÆÃÏ°¡Èþ¤È¤Î»Ò°é¤ÆÎ¢ÏÃ¤â
¡¡12·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Èー¥¯¤ËËÌÀî·Ê»Ò¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÊÄ«¥É¥é¡Ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë±«À¶¿å¥¿¥¨Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¥É¥éÊüÁ÷Ä¾¸å¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÄ«¥É¥é¼õ¤±¡×¤«¤é¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ë¥È¥Ìò¤Î髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÅþÃå¡£
¡¡髙ÀÐ¤ÏËÌÀî¤Î¿Æ¿È¤ÊÀ³Ê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¡ÈÂÎÄ´¤É¤¦¡©¡É¤È²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¿ÍÊÁ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÌÀî¤Ï¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç»£±Æ¤¬1¥«·î¤Ë°ìÅÙ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢髙ÀÐ¤È¤ÏËè²ó²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë1¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤·¤¿À¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤½¤¦¡×¤À¤È¤¤¤¦髙ÀÐ¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¡¢ËÌÀî¤â·É°Õ¤òÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Éð²È¤ÎÌ¼¡¦¥¿¥¨¤Ë¸«¤ëÌò¼Ôº²¡¡Â³¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¨¤ÎÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£Ë×Íî¤·¤¿Ì¾²È¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¨¤¬¡¢Â©»Ò¡¦»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÊª¸ð¤¤¡×¤ò¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¥¿¥¨¤¬ÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡×¤È¡¢Éð²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¯Îõ¤ÊÎÑÍý´Ñ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êª¸ð¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÅ¥¤ËÅÉ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥¯¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖÃæ¤ÎËÌÀî¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃåÊª¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢È±¤¬·ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³°¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¶ËÃ¼¤Ê³Ê¹¥¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤¬¡¢ÁáÄ«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
DAIGO¤È¤Î°é»ùÊ³Æ®µ¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£°Õ³°¤Ê¸òÍ§´Ø·¸¤È¤·¤ÆµÆÃÏ°¡Èþ¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢ËÌÀî¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤òË½Ïª¡£2¿Í¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¸òÍ§¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÉÑÈË¤Ë»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÏ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿ËÌÀî¤¬¥éー¥á¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òLINE¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¥æー¥â¥¢¤â¤¢¤ë¡×¤ÈËÌÀî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¨¤ÎÂ©»Ò¡¦»°Ç·¾çÌò¤ÎÈÄ³À¤«¤é¤â¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÅþÃå¡£ÈÄ³À¤Ï¡ÖÂÐÅù¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈËÌÀî¤Î¿ÍÊÁ¤òÉ¾¤¹¤ë¡£¤Ê¤ªËÌÀî¤ÏÈÄ³À¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÍû¸÷¿Í¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÈÄ³À¤Ï¡Ö¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ç¤¤¤¤¡¢¤à¤·¤í¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¤Èº©´ê¡£¤¹¤«¤µ¤º¡ÖÍû¸÷¿Í～¡×¤ÈÊÖ¤¹ËÌÀî¤«¤é¤Ï´ï¤ÎÂç¤¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
Ìþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤Ï¡Ö¿¼Ìë¤Î¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¡×¡¡»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬ËÌÀî¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¡£ÁáÄ«¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢²ÈÂ²¤ÎÊÛÅö¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ø¡£µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é²È»ö¤ä»Ò¤É¤â¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤¬21»þ¤´¤í¡¢¤½¤ì¤«¤é2»þ´Ö¤Û¤É¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¡×¤òËèÆü³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÆÃÓ¤Ë¥éー¥á¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£
¡¡¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼ê·Ý¡×¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤ÎÆþ±à¥°¥Ã¥ººî¤ê¤òµ¡¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ê·Ý¤Ï¡¢º£¤ä»¨»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¿¼Ìë¤Ë¼ê·Ý¤ò¤Ï¤¸¤á¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏËèÆü¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤ä¿çÌ²»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö·ò¹¯¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¡×¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¤ä¤ä¤¿¤¸¤í¤¬¤»¤¿¡£
¡¡¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿ËÌÀî¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤ÊÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Å¥½¤¯Ìò¤òÀ¸¤¤ëÉ½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÄí±¿±Ä¤ËÇº¤ß´î¤ÖÀ¸³è¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÊªºî¤ê¤ò°¦¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤³¤½¤¬¡¢Èà½÷¤¬Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë