JO1がファンクラブ開設記念日に「ハッピー・ジャムジャム（JO1 ver.）』をサプライズリリース＆ライブ映像も公開

JO1が12月11日に結成6周年を迎え、12月12日にはファンクラブ開設記念日である「JAMの日」を迎えた。これを記念し、アニメ『しまじろう』の定番曲をカバーした「ハッピー・ジャムジャム（JO1 ver.）」が、12月12日0時よりサプライズで各種音楽配信サービスにて配信開始。

また、同曲を初披露した『JO1 5th Anniversary ～祭り～』でのライブ映像もあわせて公開された。

■アニメ『しまじろう』の定番曲をカバー

ファンネームの“JAM”にかけ、白岩瑠姫がこれまでも活動の節々で「大切な曲」として紹介してきた「ハッピー・ジャムジャム」。メンバー待望のカバーバージョンがついにリリースとなった。

さらに、10月に開催され、花火とパフォーマンスの融合が話題を呼んだ野外ライブ『JO1 5th Anniversary ～祭り～』で初披露したライブ映像では、手描きエフェクトアニメーター EffectManとのコラボレーションが実現。かわいらしいモチーフの手描きエフェクトが加わり、楽曲のハッピーな世界観をよりいっそう引き立てている。

6周年記念の生配信を行ったJO1は、2026年4月に東京ドームおよび京セラドーム大阪でのライブ開催も発表。ファンにとってうれしいサプライズが続く、記念日にふさわしい発表となった。

■リリース情報

2025.12.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「サンタさんへ。」

2025.12.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ハッピー・ジャムジャム（JO1 ver.）」

2026.01.21 ON SALE

Blu-ray＆DVD『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』

2026.03.04 ON SALE

Blu-ray＆DVD『JO1 THE MOVIE「未完成」-Bon Voyage-」』

■映画情報

『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』

2026年1月30日（金）公開

出演：大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨

監督：オ・ユンドン

製作：CJ4DPLEX

配給：TOHO NEXT 吉本興業 協力：LAPONE ENTERTAINMENT

