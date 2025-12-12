【阪神JF／追い切り診断】まともなら“GI級の素質馬”に高評価「A」　きれいな加速ラップで絶好の動き披露

第77回（14日／GI、阪神芝1600m）には、2戦2勝で無敗女王を目指すアランカールとマーゴットラヴミー、サフラン賞勝ちのアルバンヌなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「スターアニス」を取り上げる。

■スターアニス

世代屈指のスピードを備えている本馬。まず秘めたるポテンシャルの証明としては、好位から楽々抜け出して2着以下を1秒1も千切り捨てた2走前の未勝利圧勝時の内容が解りやすい。それもそのはず、この時に叩き出した走破時計1分8秒フラットというのは、前週の古馬重賞である北九州記念の勝ちタイム1分7秒8と遜色のないレベルなのだから。その遥か後方には後のOP福島2歳Sの勝ち馬が2着に、京王杯2歳S圧勝のダイヤモンドノットが4着だったりするのだから、とんでもない。まともならGI級だろう。

ただし、前走のように無我夢中になるとラチに激突するぐらい周りが見えなくなるタイプ。さすがはドレフォン産駒、シッカリと危うい気性を受け継いでいる。

スターアニス調教動画

この中間は引き続き坂路で絶好の動きを披露。最終追いでは4F53秒5と自己ベスト更新。ラスト2Fの時計は前走時より劣るものの、きれいな加速ラップを踏めており、当時の馬場コンディションが悪かったことを考えれば同等だろう。純粋な潜在能力ならばここでも1、2を争う一頭であり、あとは当日、精神面を保てれば好勝負可能。

総合評価「A」