　12月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは277銘柄。東証終値比で上昇は119銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが17銘柄、値下がりは25銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は230円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3926>　オープンドア　　　　370　　+61（ +19.7%）
2位 <4166>　かっこ　　　　　　 1052　 +169（ +19.1%）
3位 <3954>　昭和パックス　　　 3435　 +500（ +17.0%）
4位 <4579>　ラクオリア　　　 1396.1 +184.1（ +15.2%）
5位 <212A>　ＦＥＡＳＹ　　　　 2700　 +339（ +14.4%）
6位 <3441>　山王　　　　　　　 1194　 +145（ +13.8%）
7位 <4384>　ラクスル　　　　 1710.2 +184.2（ +12.1%）
8位 <2489>　アドウェイズ　　　　285　　+30（ +11.8%）
9位 <7131>　のむら産業　　　　 3005　 +312（ +11.6%）
10位 <456A>　ヒュマメイド　　　 4650　 +320（　+7.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <460A>　ＢＲＡＮＵ　　　　 1045　 -227（ -17.8%）
2位 <5134>　ＰＯＰＥＲ　　　　　573　 -100（ -14.9%）
3位 <4446>　リンクユーＧ　　　　888　 -154（ -14.8%）
4位 <6549>　ＤＭソリュ　　　　 1450　 -145（　-9.1%）
5位 <6656>　インスペック　　　　568　　-51（　-8.2%）
6位 <9166>　ＧＥＮＤＡ　　　　　698　　-50（　-6.7%）
7位 <9163>　ナレルＧ　　　　　 2180　 -135（　-5.8%）
8位 <157A>　Ｇモンスター　　　　939　　-51（　-5.2%）
9位 <8077>　トルク　　　　　　239.9　-11.1（　-4.4%）
10位 <4572>　カルナバイオ　　　　357　　-14（　-3.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4755>　楽天グループ　　　　953　+23.8（　+2.6%）
2位 <7261>　マツダ　　　　　　 1205　+18.0（　+1.5%）
3位 <8604>　野村　　　　　　 1315.5　 +7.5（　+0.6%）
4位 <6473>　ジェイテクト　　 1774.6　+10.1（　+0.6%）
5位 <5711>　三菱マ　　　　　 3493.5　+19.5（　+0.6%）
6位 <8309>　三井住友トラ　　 4706.8　+25.8（　+0.6%）
7位 <4503>　アステラス　　　 2064.7　 +9.7（　+0.5%）
8位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3199　+15.0（　+0.5%）
9位 <5401>　日本製鉄　　　　　634.5　 +2.5（　+0.4%）
10位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　 2939.9　 +9.4（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6963>　ローム　　　　　　 2120　-19.0（　-0.9%）
2位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 2162　-13.0（　-0.6%）
3位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　 1984.7　-11.8（　-0.6%）
4位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1094　 -6.5（　-0.6%）
5位 <6723>　ルネサス　　　　 2181.8　-11.2（　-0.5%）
6位 <2269>　明治ＨＤ　　　　 3268.2　-15.8（　-0.5%）
7位 <4911>　資生堂　　　　　 2425.8　-11.7（　-0.5%）
8位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　17810　　-85（　-0.5%）
9位 <6178>　日本郵政　　　　　 1609　 -7.5（　-0.5%）
10位 <6506>　安川電　　　　　　 5040　　-22（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース