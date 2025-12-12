[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇119銘柄・下落129銘柄（東証終値比）
12月12日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは277銘柄。東証終値比で上昇は119銘柄、下落は129銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが17銘柄、値下がりは25銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は230円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の12日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3926> オープンドア 370 +61（ +19.7%）
2位 <4166> かっこ 1052 +169（ +19.1%）
3位 <3954> 昭和パックス 3435 +500（ +17.0%）
4位 <4579> ラクオリア 1396.1 +184.1（ +15.2%）
5位 <212A> ＦＥＡＳＹ 2700 +339（ +14.4%）
6位 <3441> 山王 1194 +145（ +13.8%）
7位 <4384> ラクスル 1710.2 +184.2（ +12.1%）
8位 <2489> アドウェイズ 285 +30（ +11.8%）
9位 <7131> のむら産業 3005 +312（ +11.6%）
10位 <456A> ヒュマメイド 4650 +320（ +7.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <460A> ＢＲＡＮＵ 1045 -227（ -17.8%）
2位 <5134> ＰＯＰＥＲ 573 -100（ -14.9%）
3位 <4446> リンクユーＧ 888 -154（ -14.8%）
4位 <6549> ＤＭソリュ 1450 -145（ -9.1%）
5位 <6656> インスペック 568 -51（ -8.2%）
6位 <9166> ＧＥＮＤＡ 698 -50（ -6.7%）
7位 <9163> ナレルＧ 2180 -135（ -5.8%）
8位 <157A> Ｇモンスター 939 -51（ -5.2%）
9位 <8077> トルク 239.9 -11.1（ -4.4%）
10位 <4572> カルナバイオ 357 -14（ -3.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4755> 楽天グループ 953 +23.8（ +2.6%）
2位 <7261> マツダ 1205 +18.0（ +1.5%）
3位 <8604> 野村 1315.5 +7.5（ +0.6%）
4位 <6473> ジェイテクト 1774.6 +10.1（ +0.6%）
5位 <5711> 三菱マ 3493.5 +19.5（ +0.6%）
6位 <8309> 三井住友トラ 4706.8 +25.8（ +0.6%）
7位 <4503> アステラス 2064.7 +9.7（ +0.5%）
8位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3199 +15.0（ +0.5%）
9位 <5401> 日本製鉄 634.5 +2.5（ +0.4%）
10位 <7013> ＩＨＩ 2939.9 +9.4（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6963> ローム 2120 -19.0（ -0.9%）
2位 <6752> パナＨＤ 2162 -13.0（ -0.6%）
3位 <5411> ＪＦＥ 1984.7 -11.8（ -0.6%）
4位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1094 -6.5（ -0.6%）
5位 <6723> ルネサス 2181.8 -11.2（ -0.5%）
6位 <2269> 明治ＨＤ 3268.2 -15.8（ -0.5%）
7位 <4911> 資生堂 2425.8 -11.7（ -0.5%）
8位 <9984> ＳＢＧ 17810 -85（ -0.5%）
9位 <6178> 日本郵政 1609 -7.5（ -0.5%）
10位 <6506> 安川電 5040 -22（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
