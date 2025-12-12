2026年1月11日（日）・12日（月・祝）、東京・有明アリーナにて開催の「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」。新たに、3組の出演アーティストを情報解禁！

なお、「with MUSIC LIVE」の配信予定はございません。“会場だけで味わえる”特別なライブをぜひお見逃しなく！

【出演アーティスト】

※各日 五十音順

●1月11日（日）公演

すでに出演を発表しているNEWS・松下洸平に加え――m-floの出演が決定！

●1月12日（月・祝）公演

すでに出演を発表しているØMI、乃紫、BOYNEXTDOORに加え――≠MEの出演が決定！

さらに、CIRRAによるOPENING ACTも決定！

【12月14日（日）までオフィシャル3次先行実施中】

チケットはただいまオフィシャル3次先行実施中。アップグレード受付の最後のチャンス！

●チケット

全席指定 13,800円（税込）

・オフィシャル3次先行受付期間：12月14日（日）23:59まで

お申込みはイベント公式サイト（https://withmusic.live）、または「チケットぴあ」販売ページにて

・アップグレード受付期間：12月16日（火）18:00〜12月21日（日）23:59 料金：6,600円（税込）

【公演概要】

「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」（ヨミ：ウィズミュージックライブ プレゼンテッドバイ ビートアックス）

●開催日時

2026年1月11日（日）開場16:00／開演17:00（予定）

2026年1月12日（月・祝）開場16:00／開演17:00（予定）

●会場

有明アリーナ

●出演

2026年1月11日（日） m-flo【NEW】、NEWS、松下洸平

2026年1月12日（月・祝） ØMI、乃紫、≠ME【NEW】、BOYNEXTDOOR OPENING ACT：CIRRA【NEW】

※各日 五十音順

●主催

日本テレビ

●制作・運営

ソーゴー東京

■イベント公式サイト：https://withmusic.live

■番組公式X：@ntv_withmusic