「with MUSIC LIVE」新たにm-flo、≠ME、CIRRAの出演が決定！
2026年1月11日（日）・12日（月・祝）、東京・有明アリーナにて開催の「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」。新たに、3組の出演アーティストを情報解禁！
なお、「with MUSIC LIVE」の配信予定はございません。“会場だけで味わえる”特別なライブをぜひお見逃しなく！
【出演アーティスト】
※各日 五十音順
●1月11日（日）公演
すでに出演を発表しているNEWS・松下洸平に加え――m-floの出演が決定！
●1月12日（月・祝）公演
すでに出演を発表しているØMI、乃紫、BOYNEXTDOORに加え――≠MEの出演が決定！
さらに、CIRRAによるOPENING ACTも決定！
【12月14日（日）までオフィシャル3次先行実施中】
チケットはただいまオフィシャル3次先行実施中。アップグレード受付の最後のチャンス！
●チケット
全席指定 13,800円（税込）
・オフィシャル3次先行受付期間：12月14日（日）23:59まで
お申込みはイベント公式サイト（https://withmusic.live）、または「チケットぴあ」販売ページにて
・アップグレード受付期間：12月16日（火）18:00〜12月21日（日）23:59 料金：6,600円（税込）
【公演概要】
「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」（ヨミ：ウィズミュージックライブ プレゼンテッドバイ ビートアックス）
●開催日時
2026年1月11日（日）開場16:00／開演17:00（予定）
2026年1月12日（月・祝）開場16:00／開演17:00（予定）
●会場
有明アリーナ
●出演
2026年1月11日（日） m-flo【NEW】、NEWS、松下洸平
2026年1月12日（月・祝） ØMI、乃紫、≠ME【NEW】、BOYNEXTDOOR OPENING ACT：CIRRA【NEW】
※各日 五十音順
●主催
日本テレビ
●制作・運営
ソーゴー東京
■イベント公式サイト：https://withmusic.live
■番組公式X：@ntv_withmusic