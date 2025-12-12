¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÍè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î21À¤µªÏÈ¡¡¸õÊä¤Î9¹»¤¬È¯É½¡¡¡È2ÏÈ¡É¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¡©
ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï12Æü¡¢Âè98²óÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î21À¤µªÏÈ¸õÊä¹»(9¹»)¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î19Æü¤«¤é¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«ºÅ¡£º£²ó¸õÊä¹»¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿9¹»¤ÎÃæ¤«¤é¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ç21À¤µªÏÈÂåÉ½¹»2¹»¤ò´Þ¤à¡¢Á´32¹»¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©Î©°í´ô¹â¹»¤È¿ÀÆàÀî¸©Î©²£ÉÍÀ¶ÎÍ¹â¹»¤Î2¹»¤¬Áª½Ð¡£°í´ô¤ÏÄ¹ºê¤ÎÎ¥Åç¤Ë¤¢¤ë¹â¹»¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ©Ìó¤¬½Ð¤ëÃæ¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢2024Ç¯¤Ï¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÈÂçÌö¿Ê¡£ÅçÌ±¤Ë¡Ö100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î´ñÀ×¡×¤È´¶Æ°¤òÀ¸¤ó¤À»Ñ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²£ÉÍÀ¶ÎÍ¤âÁª¼ê¤Î¼çÂÎÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ìÁª½Ð¡£Áª¼ê¼«¤é³ÆÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§°Ê²¼¡¢21À¤µªÏÈ¸õÊä¤Î9¹»
¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛËÌ³¤Æ»»ÎÊÌæÆ±À¹âÅù³Ø¹»
¡ÚÅìËÌ¡ÛµÜ¾ë¸©Ì¾¼èËÌ¹âÅù³Ø¹»
¡Ú´ØÅì¡¦Åìµþ¡Ûºë¶Ì¸©Î©¾åÈø¹âÅù³Ø¹»
¡ÚÅì³¤¡Û»°½Å¸©Î©»ÍÆü»Ô¹âÅù³Ø¹»
¡ÚËÌ¿®±Û¡ÛÊ¡°æ¸©Î©¼ã¶¹¹âÅù³Ø¹»
¡Ú¶áµ¦¡ÛÆàÎÉ¸©Î©·´»³¹âÅù³Ø¹»
¡ÚÃæ¹ñ¡Û»³¸ý¸©¹ã¾ë¹âÅù³Ø¹»
¡Ú»Í¹ñ¡Û¹âÃÎ¸©Î©¹âÃÎÇÀ¶È¹âÅù³Ø¹»¡Ú¶å½£¡ÛÄ¹ºê¸©Î©Ä¹ºêÀ¾¹âÅù³Ø¹»