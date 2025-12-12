Astemoがバレンタインにちなんだ4種のお得なチケットを販売！

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城が11日（木）、バレンタイン限定の企画チケットを販売することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

2月14日のバレンタインデーにちなみ、2月7日（土）と8日（日）にホームのひたちなか市総合運動公園総合体育館で行われるSVリーグ女子第15節 アランマーレ山形戦を対象に企画付きのチケットを販売。

『ありがとうチケット』では、エキサイティングシート（各試合20席限定）とコートエンドSS（各試合40席限定）を購入した人を対象に「選手直筆サイン入りチョコ」が、各試合の対象選手人数分プレゼントされる。（対象選手は各日9名ずつ）

『本命チケット』は、各試合で対象席種1枚を購入した10組を対象に、抽選でもう1枚が無料になるというもの。夫婦・恋人・パートナー・気になる人と一緒に来る方におすすめしている。2026年1月25日（日）23時59分までに、専用のフォームから応募が可能だ。

『義理チケット』は、対象席種を2枚以上購入すると合計金額が20%offになるというもので、友人やクラスメイト、同僚などを誘ってお得に楽しめる企画チケットとなっている。

そして最後の『ギリギリチケット』は、会場での当日券販売かつ時間限定販売で、最小1セット分、最大3セット分が観戦可能な特異なチケットとなっている。席種は3階自由席で、販売期間は試合当日の15:00～15:30で、15:00頃に第2セット終了予定のため、試合状況にもよるが、観戦できるのは第3セット以降となる。（※ストレートで決着の場合:1セット分／フルセットで決着の場合:3セット分）