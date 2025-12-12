¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀïÁè¤òËÜ³Ê²½¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«
¡ÊCNN¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï11Æü¡¢º£½µ¥«¥¹¥Ô³¤¤ÇÂç·¿¤Î³¤¾åÀÐÌý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄ¹µ÷Î¥¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡Ë¤Ç¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤ÎºîÀï¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÉ¸Åª¥ê¥¹¥È¤Î¿·¤¿¤Ê³ÈÂç¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£Æ±¹ñ¤ÏÀïÁè¤Î»ñ¶â¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ýÆþ¤òÃÇ¤Ä¤Ù¤¯¡¢¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡Ö¥«¥¹¥Ô³¤¤Ë¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌýÀ¸»º´ØÏ¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¹¶·â¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀïÁè¿ë¹Ô¤Ë·È¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥í¥·¥¢´ë¶È¤¬ÀµÅö¤ÊÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¹¶·âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥é¥Î¥Õ¥¹¥¡¼ÀÐÌý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢Âç¼êÀÐÌý´ë¶È¤Î¥ë¥¯¥ª¥¤¥ë¤¬½êÍ¡£¥«¥¹¥Ô³¤¤Î¥í¥·¥¢³¤°è¤ÇºÇÂç¤ÎÌýÅÄ¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£CNN¤Ï¥ë¥¯¥ª¥¤¥ë¤È¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤òÁÀ¤Ã¤¿¿¼Éô¹¶·âºîÀï¤Ï2024Ç¯½éÆ¬¤ËËÜ³Ê²½¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯8·î½é½Ü°Ê¹ß¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀ©ºÛÃ´Åö°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÀï¤ò¥í¥·¥¢ºÇÂç¤ÎºâÀ¯ÅªÀ¸Ì¿Àþ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡ÖÄ¹µ÷Î¥À©ºÛ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£º£¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÀ½Ìý½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¤ÎÍ¢½Ð¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á¤Ç¤Ï³¤ÍÎ·¡ºï»ÜÀß¤Þ¤Ç¡¢¹¶·âÌÜÉ¸¤ÎÈÏ°Ï¤ò°ìÃÊ¤È¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤äÊ¶Áè¡¢¿ÍÆ»´íµ¡¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖACLED¡×¤ÈCNN¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢11·î¤Î¹¶·â·ï¿ô¤ÏÃ±·î¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
ÀïÁè¤Ï½ÅÂç¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ëºÇ¶á¤ÎÏÂÊ¿¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎºÇÂç¸Â¤ÎÍ×µá¤ò¸ÇÄê²½¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÏÊ£¿ô¤ÎÁ°ÀþÃÏ°è¤ÇÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤òÁÀ¤Ã¤¿ºîÀï¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Æ°Ê¹ß¤ÎÁ´ÂÎÀïÎ¬¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÇüÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼ýÆþ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ýÆþ¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆ°°÷ÎÏ¤ò»Ù¤¨¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥°Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢RBC¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¾¦ÉÊÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¥Ø¥ê¥Þ¡¦¥¯¥í¥Õ¥È»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ï»ñ¶âÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹â³Û¤ÊµëÍ¿¤äÆþÂâ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤òÄó¼¨¤·¤ÆÊ¼»Î¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¹¶·â¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÉ¸Åª
ACLED¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢8·î½é½Ü¤«¤é11·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â77¤Î¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÇ¯½é¤«¤é7¥«·î´Ö¤ÎÁí¿ô¤Î¤Û¤Ü2ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£11·î¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â14¤ÎÀ½Ìý½ê¤Ø¤Î¹¶·â¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÍ¢½Ð¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë4²ó¤Î¹¶·â¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¤¸»ÜÀß¤òÊ£¿ô²ó¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÀÐÌýÂç¼ê¥í¥¹¥Í¥Õ¥Á¤¬½êÍ¤¹¤ë¥µ¥é¥È¥ÕÀ½Ìý½ê¤Ï8·î½é½Ü°Ê¹ß¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8²ó¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á4²ó¤Ï11·î¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ´ë¶È¥±¥×¥é¡¼¤Î¾åµéÀºÀ½¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Ë¥¥ë¡¦¥É¥¥¥Ù¥¤»á¤Ïº£·î½é¤á¡¢¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»¶È¯Åª¤Ê¹¶·â¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤ØÍè¤ÆÀ½Ìý½ê¤Î´°Á´¤Ê°ÂÄê²½ÁË»ß¤Ë¸þ¤±¤¿»ýÂ³Åª¤ÊºîÀï¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¥É¥¥¥Ù¥¤»á¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥µ¥é¥È¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥·¥¢¤ÎÀ½Ìý½ê¤Ø¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¹¶·â¤Ï¡¢ÁêÅöÎÌ¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÄä»ß¤µ¤»¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë½¤Éü¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤Þ¤¿8·î°Ê¹ß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÀ½Ìý½ê¹¶·â¤Î±Æ¶Á¤ÎºÇÂç²½¤ò»î¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ÜÀß¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÇ½ªÇ³ÎÁ¤òÀ¸»º¤¹¤ëÀºÀ½¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡×¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹¶·â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤â¤Ï¤ä¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»Ô¾ì¤À¤±¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£8·î°Ê¹ß¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌýÍ¢½Ð»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤¬Ãø¤·¤¯Áý²Ã¤·¤¿¡£
¹õ³¤±è´ß¤Î¥Î¥Ü¥í¥·¥¹¥¯¹Á¤È¥È¥¥¥¢¥×¥»¹Á¡¢¥Ð¥ë¥È³¤±è´ß¤Î¥¦¥¹¥È¡¦¥ë¥¬¹Á¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊ£¿ô²ó¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¾¯¿ô¤Î²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¥í¥·¥¢»º¤ÎÀÐÌý¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¥É¥ë¥¸¥Ð¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢8·î°Ê¹ß5²ó¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤«¤é¤Ï¹³µÄ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó»º¸¶Ìý¤Î80¡ó¤ò¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤«¤é¹õ³¤¤ØÍ¢Á÷¤¹¤ë¥«¥¹¥Ô³¤¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤¬¡¢4Æü´Ö¤Ç2ÅÙ¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤È¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥¯¥½¥ó¡¢¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡¢¥¨¥Ë¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÀÐÌý²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±½êÍ¤¹¤ë¤³¤Î¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¹¶·â¤Ç¥¿¥ó¥«¡¼ÍÑ·¸Î±¥Ý¥¤¥ó¥È3¥«½ê¤Î¤¦¤Á1¥«½ê¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¹¶·â¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¸ø¼°¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥±¥×¥é¡¼¤Î¸¶ÌýÊ¬ÀÏÀÕÇ¤¼Ô¥Û¥Þ¥æ¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¡¥é¥¯¥·¥ã¡¼¥Ò»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ÁÏÑ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÁ´ÂÎ¤¬2Æü´ÖÄä»ß¤·¤¿¡£¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î³°Áê¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î2¹ñ´Ö´Ø·¸¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¹Ô°Ù¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥«¡¼¥Í¥®¡¼¡¦¥í¥·¥¢¡¦¥æ¡¼¥é¥·¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¾åµé¸¦µæ°÷¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹»º¶È¤Ë25Ç¯´Ö·È¤ï¤Ã¤¿¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥Ð¥¯¥ì¥ó¥³»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤¬¹¶·âºîÀï¤ò³ÈÂç¤¹¤ëºÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¶²ÉÝ¿´¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¡¢¹õ³¤¤ËÆþ¤ë¥¿¥ó¥«¡¼¤ËÂ¿Âç¤Ê¥³¥¹¥È¤ò¶¯¤¤¤ë°Õ¿Þ¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¤à¤·¤íÂå½þ¤òÊ§¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤¤¡£10Æü¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý¶¡µëÌÖ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÌ¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¡½¡½À¤³¦»Ô¾ì¤ØÀÐÌý¤ò±¿¤ÖÁ¥Çõ¡½¡½¤Ø¤Î3ÅÙÌÜ¤Î¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢À©ºÛÂÐ¾Ý¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¥Î¥Ü¥í¥·¥¹¥¯¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¹õ³¤¤Ç³¤¾å¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£À¾Â¦¤Î»Ù±ç
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤³¤³¿ô¥«·î¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¶¯²½¤Ç¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î³°ÅªÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡£Âè1¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·àÅª¤ÊÊý¿ËÅ¾´¹¤À¡£
8·î²¼½Ü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤Ç¡Ö¿¯Î¬¼Ô¤Î¹ñ¤ò¹¶·â¤»¤º¤ËÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£10·î¤Ë¤Ï¾ðÊó¶Ú2¿Í¤¬CNN¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¾ðÊó¤Ï¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢»ÜÀß¤ËÅª¤ò¹Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢ÉÔ¼óÈø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥·¥¢¤ò¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÌá¤¹¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿Á¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
²¤½£¤â¤³¤ì¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¡£¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬É¸Åª¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£10·î¤Þ¤Ç¹ñËÉÁê¤òÌ³¤á¤¿¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¥É¥Ó¡¼¥ì¡¦¥µ¥«¥ê¡¼¥Ë»á¤ÏCNN¤Ø¤Î½ñÌÌ¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤½¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂè2¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶¡µë²á¾ê¤Ë¤è¤ë¸¶Ìý²Á³Ê¤Î²¼Íî¤À¡£
RBC¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Ä¤Î¥¯¥í¥Õ¥È»á¤Ï¡¢²¾¤Ë¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù»ý¤¹¤ë¡×¾õ¶·¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Æ±À¯¸¢¤Ï¡Ö¾®Çä¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÎÄã²¼¤ËÈó¾ï¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¥í¥·¥¢¤ÏÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ç¤Î´è¤Ê¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¹ñ¤¬ÀïÁè¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎºÇÂç¤ÎºâÀ¯Åª»ÙÃì¤Ç¤¢¤ëÀÐÌýÉôÌç¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¥±¥×¥é¡¼¤Î¥É¥¥¥Ù¥¤»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌýÀºÀ½½ê¤¬¸½ºß½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶Ìý¤ÎÎÌ¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±»þ´ü¤«¤éÌó6¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÄÌ¾ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥¬¥½¥ê¥óÍ¾¾ê¤Î¤ß¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº®Íð¤ò¾·¤¯¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£Ç¯¤Î9·î¤È10·î¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¼Ö¤¬Îó¤ò¤Ê¤¹Æ°²è¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÎ®½Ð¡£°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÎÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¥í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¥¬¥½¥ê¥óÍ¢½Ð¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£11·îËö¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÀ½Ìý½ê¤Ç¸¶Ìý¤òÀºÀ½¤·¥í¥·¥¢¤ËºÆÍ¢Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤ËÊä½õ¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ëË¡Î§¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤È¡¢¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ»Ô¾ì¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹¶·â·ã²½¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬1·î¤Ë2´üÌÜ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÄÉ²ÃÀ©ºÛ¤È¤â»þ´ü¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤Ï10·î¡¢¥í¥·¥¢ºÇÂç¤ÎÀÐÌý²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥í¥¹¥Í¥Õ¥Á¤È¥ë¥¯¥ª¥¤¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ´ÌÌÅª¤ÊÀ©ºÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥¬¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢»º¥¦¥é¥ë¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¸å½ù¡¹¤Ë²¼Íî¤·¡¢ÀïÁè³«»Ï°ÊÍè¤ÎºÇÄã¿å½àÉÕ¶á¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌýÍ¢½Ð¼ýÆþ¤Ï22Ç¯2·î°ÊÍè¤ÎºÇÄã¿å½à¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£11·î¤Ë¤Ï¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¼ýÆþ¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÇÌó34¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤¿¤À¥Ð¥¯¥ì¥ó¥³»á¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ËÏÂÊ¿¤òµá¤á¤ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ñ¥º¥ë¤Î1Í×ÁÇ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¡£
¡Ö¥í¥·¥¢¤ËÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤·ÐºÑÅªÂ»³²¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÁÏ½Ð¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÈ¾Ê¬¤ÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹Í¢½Ð¤Ç¤âÀ¸¤±ä¤Ó¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡Ê¥Ð¥¯¥ì¥ó¥³»á¡Ë
°ìÊý¡¢¥¯¥í¥Õ¥È»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤½¤Î»Ù±ç¹ñ¤¬¸½¹Ô¤ÎÊý¿Ë¤ò´Ó¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡ÖÍ¢½ÐÌÜÉ¸¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¹¶·â¤È¡¢À©ºÛ¤Ë¤è¤ëÉõ¤¸¹þ¤á¤Î»ýÂ³ÎÏ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤ò¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤Ë°ú¤Ìá¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¡¢¥¯¥í¥Õ¥È»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£