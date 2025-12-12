【スタバ新作】3層で味わう冬の1杯「ジョイフルメドレー苺ミルクティー」登場
スターバックスコーヒージャパンは、12月12日から「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」を発売する。冬の定番ティー「ジョイフルメドレー」を使い、ホリデー気分を盛り上げる1杯に仕上げたという。
ジョイフルメドレー 苺ミルクティー tallサイズのみ テイクアウト609円、店内利用620円
「ジョイフルメドレー 苺ミルクティー」は、苺の果肉、ミルク、ジョイフルメドレーティーベースを重ねた3層構造が特徴。ごろっとした苺の果肉と華やかな香りのティーを合わせ、見た目にも赤と白のコントラストが映える仕立てになっているとのこと。飲む際は全体を混ぜることで、苺の甘酸っぱさとミルクティーのまろやかな甘みが一体となる味わいが生まれるという。
「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」はIcedのみ、Tallサイズで販売。テイクアウトは609円、店内利用は620円となる。販売は12月12日からで、なくなり次第終了の予定。
