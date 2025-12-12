「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」大和を取り巻くファッション雑誌の編集部メンバーに剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、瀬戸朝香、大和にきっかけを与えるメガネ店の店長役に藤森慎吾が出演決定！さらにKV、60秒トレーラーも解禁！

主演・菅⽣新樹

果たして人は誰のため、何のために“見た目”に拘るのか…

ルッキズムの現代社会に一石を投じる!?ファッションヒューマンドラマ!

2026年1月8日(木)深夜24時30分～放送スタート！

放送後、TVerにて見逃し配信 U-NEXT、Prime Videoにて順次見放題配信

大和を取り巻くファッション雑誌の編集部メンバーに剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、瀬戸朝香、大和にきっかけを与えるメガネ店の店長役に藤森慎吾が出演決定！

さらにKV、60秒トレーラーも解禁！

テレ東では、2026年1月8日から木ドラ24「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」(毎週木曜深夜24時30分～)を放送します。本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマです。日常に溢れるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマをぜひお楽しみください。

「人の見た目」をテーマにした、ファッションヒューマンドラマ！

小中高大と、野球一筋で生きてきた主人公・石黒大和。

イケメンでもオシャレでもない大和は、周りに求められるキャラ一本で勝負してきた。

やさしい彼女にも恵まれ、ノリで出版社に合格し、順風満帆な人生。

スポーツ誌の編集者になろうと意気込むが入社すると同時にスポーツ誌が廃刊に。

そんな大和が配属されたのは、なんと、ファッション雑誌だった・・・！

人は見た目じゃないと思っていた男が、見た目の重要性に少しずつ気づいていくファッションヒューマンドラマ！

見た目にこだわりのない主人公・石黒大和を菅生新樹が演じるのは既報の通りですが、この度大和を取り巻く

ファッション雑誌の編集部メンバー、そして大和にきっかけを与えるメガネ店の店長役を演じる豪華キャストが解禁となりました。

大和が配属されたファッション雑誌「月刊NOA」の上司兼メンター・丸田凛子役を演じるのは、ドラマ「極悪女王」(Netflix)での体当たり演技で話題を呼び、近年では「連続ドラマW『怪物』」(WOWOW)や現在放送中の「良いこと悪いこと」(日本テレビ)に出演するなど、シリアスからコメディーまで様々な役をこなしてきた実力派俳優の 剛力彩芽、「月刊NOA」の専属モデル・七瀬さくら役にファッションモデルとして活動しながらバラエティー番組にも多数出演し、配信番組のレギュラーMCやドラマ「さらば、佳き日」、「やわ男とカタ子」(ともにテレ東)、「僕のあざとい元カノfromあざとくて何が悪いの？」(テレ朝)などに出演し多方面で活躍する谷まりあ、「月刊NOA」編集部員・宮野柊役に映画「HiGH＆LOW THE WORST X」やドラマ「クロサギ」(TBS)、「この素晴らしき世界」(フジテレビ)などの話題作に出演している時任勇気、同じく「月刊NOA」編集部員・森ひとみ役に今作がドラマ出演復帰作となり、来春公開予定の映画「お別れの歌」の出演を控える今泉佑唯、そして、大和が担当することになったメガネ特集の取材で訪ねるメガネ店の店長・橋倉伸役にはお笑いコンビ・オリエンタルラジオのツッコミ担当として活躍する一方、ドラマにも多数出演しマルチに活躍している藤森慎吾、そして「月刊NOA」の編集長・梅ヶ谷礼役に「アンサンブル」(日本テレビ) や映画「青春ゲシュタルト崩壊」などに出演し存在感を見せる瀬戸朝香が出演するなど、豪華キャストが決定しています！

さらに、大和にとって重要な存在となる彼女・井口春奈役に2024年ドラマ「きみの継ぐ香りは」(TOKYO MX)で俳優デビュー、翌年には舞台「some day」で主演に抜擢されるなど注目されている朝日奈まお、さくらのモデル仲間・浦田光輝役に「イケないマネジメント術 童貞スタッフの風俗日記」（BUMP）や「君を王子にするまであと30日」（FANY:D）など今話題のショートドラマで主演を務める倉須洸の出演も決定！

60秒トレーラー解禁！

「人は見た目じゃねぇんだよー！」という大和(菅生新樹)の叫びから始まり、編集部に配属になった大和がルッキズムに揉まれながらも奮闘し、そして少しずつおしゃれに目覚めていく様子が描かれています。人はなぜ見た目に拘るのか…人間の核心に迫る映像になっています。

YouTube：https://youtu.be/Zs9xLG733RM

（12月12日夕方5時公開）

“人の見た目”と対峙した主人公がどんな物語を紡いでいくのか、どうぞお楽しみください。

◼️キャストコメント

丸田凛子役：剛力彩芽

大和の配属先のファッション雑誌「月刊NOA」編集部の上司兼メンター。

ファッション第一主義で、全人類は見た目に気を遣うべきだという思想をもっている。厳しい一面もあるが、変わろうとする人には寛容で全力で応援する。

＜剛力彩芽 コメント＞

「人は見た目じゃないと思ってた。」タイトルからインパクトあります。どうゆうこと？と思う方もいらっしゃるかもしれません。

私はお洋服が大好きです。自分を魅せるための武器だとも思ってます。

そして、今日の自分にほんの少しの自信と愛をくれる存在だとも思ってます。

私が演じる"丸田凛子"は我も強いですが、想いも愛も人一倍強いと思っています。

いろんな視点から"見た目"とは何かを感じてもらい少しでも、今日の自分も作品のことも好きになってもらえたら嬉しいです。

七瀬さくら役：谷まりあ

「月刊NOA」の専属モデル。

美人で努力家。大和への態度がどこか他の人と違う。

＜谷まりあ コメント＞

七瀬さくら役の谷まりあです。

さくらは表向きはキラキラしていてみんなの憧れのような存在ですが、そうなろうとする自分と、本当にその自分が幸せなのか？と奥深くで誰にも悟られないように日々考えている子です。

周りからのイメージとのギャップを感じながらも最後には世間の求める自分よりも自分がなりたい自分を選ぶさくらのかっこよさに私自身とても惹かれました。

どんなにキラキラしていてなんでも叶っているように見える世界も実は切り取っているだけなのかも、と現代のSNSの時代にも重ねて考えられる物語です。

ぜひ皆さんも自分の生活に重ねて見ていただけたら嬉しいです。

宮野柊役：時任勇気

「月刊NOA」編集部員。

ファッションやカルチャーに精通し、ファッションは自分らしさをまとうための鎧だと思っている。

＜時任勇気 コメント＞

この作品の台本を読んだ時、野球部を辞めてから自分の「見た目」に興味を持ち始めた学生時代のことを思い出しました。

「見た目」へのアプローチの仕方は、人の数だけあるものだと思いますし、そのきっかけになった出来事や感情もきっとそれぞれ違うはずです。僕が演じる宮野も、どんな想いで“おしゃれ”に興味を持ったのか--

ぜひ予想しながら観ていただけたら嬉しいです。

森ひとみ役： 今泉佑唯

「月刊NOA」編集部員。

明るくて、ミーハー。自分のファッションにこだわりを持っている。

＜今泉佑唯コメント＞

ドラマに出演させていただくのは6年ぶりで、いまだに緊張しながら撮影に励んでおります。とても温かい現場で、日々皆さまに支えていただいております。

私が演じる森ひとみは、明るく、お洋服をこよなく愛する女性です。

私自身、見た目はそれほど重要ではないと思っていた時期もありましたが、身だしなみに気を配っている方々の姿に触れるうちに、いつしか外見への意識が高まり、その積み重ねが今の役づくりにもつながっていると感じています。

また、ひとみが常に持ち歩いているぬいぐるみの衣装が毎回変わりますので、そちらにもぜひ注目していただけると幸いです。

橋倉伸役：藤森慎吾

大和が担当することになったメガネ特集の取材で訪ねるメガネ店の店長。

お客様の景色を変えるような“運命の一本”を見つけることをモットーとしている。

大和のよき相談役になり、きっかけを与えてくれる存在になる。

＜藤森慎吾 コメント＞

見た目やファッション、人生において、葛藤や悩みを抱く主人公に優しく寄り添う存在で、ドラマの中では「癒やしパート」だと思っています。

新しいメガネをご提案することで、見た目だけでなく、うちに抱える人間らしい不安を少しでも取り除いてあげられたらという点を大切に演じました。

メガネ店の店長役ということで、注目していただきたいのは毎回変わるセンス光るメガネのバリエーション！！

梅ヶ谷礼役：瀬戸朝香

「月刊NOA」の編集長。

編集部の部員たちのことを優しく見守りながら、時に助けてくれる存在。

＜瀬戸朝香コメント＞

今回ファッション誌の編集長役を演じさせて頂きます。私自身ファッションが大好きなので、ファッションを題材とした作品に出演できてとても嬉しいです。

そして、俳優部の衣装もそれぞれの個性を取り入れたお衣装となっているのでその辺りも要チェック！編集部のみんなを笑顔と優しさで取りまとめられるよう演じたいと思います。

＜番組概要＞

【タイトル】 木ドラ24「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」

【放送局・放送日時】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送／

2026 年 1 月 8 日スタート 毎週木曜 深夜 24 時 30 分～25 時放送

BSテレ東／2026 年 1 月 11 日スタート 毎週日曜 深夜 24 時～24 時 30 分放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信

【出演】 菅⽣新樹、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、藤森慎吾、瀬戸朝香

【脚本】 當銘啓太、川崎僚、清水匡

【監督】 松本拓(テレビ東京)、角田恭弥

【プロデューサー】 松本拓(テレビ東京)、正井彩夏(テレビ東京) 、佐々木梢(テレパック) 、東田陽介(テレパック)

【制作】 テレビ東京 テレパック

【特別協力】 Zoff

【制作協力】 宣伝会議

【製作著作】 「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」製作委員会

