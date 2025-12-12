交際順調！ ティモシー・シャラメ、恋人カイリー・ジェンナーへのクリスマスプレゼントをほのめかす
リアリティスターで、実業家としても大成功を収めているカイリー・ジェンナーと交際中のティモシー・シャラメ。カイリーに特別なクリスマスプレゼントを用意していることを匂わせた。
【写真】頬を寄せて・・手つなぎも ティモシー＆カイリーのいちゃいちゃレッドカーペット
アメリカで12月25日より公開する『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（日本では2026年3月公開）のプロモーションで大忙しのティモシーが、現地時間12月11日放送のイギリスのラジオ番組『Heart Breakfast（原題）』に出演。家族や友人に贈るクリスマスプレゼントの買い物をまだ終えていないと明かしたティモシーに、ホストが「カイリーには何を買うの？」と聞くと、少し照れた様子で「いずれわかる」「きっと喜ぶと思う」と答えた。
2023年に交際の噂が浮上したティモシーとカイリーは、今年のアカデミー賞やゴールデン・グローブ賞、英国アカデミー賞などにカップルとして出席し、会場内でキスを撮られたほか、NBAニューヨーク・ニックスの試合やテニスの全米オープンなどで観戦デートする姿をキャッチされた。
先日ロサンゼルスで開催された『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のプレミアでは、クロムハーツによるオレンジの衣装で来場し、カップルコーデを披露するなど、順調交際が伝えられる。
カイリーが出演するカーダシアン家のリアリティ番組『カーダシアン家のセレブな日常』にティモシーが登場したことはないが、先月末に配信されたエピソードでは、姉のケンダルがカイリーのことを、「バスケット選手とは付き合わない。コートサイドには試合を観るために行くだけよ、ベイビー」と揶揄。ニックスの試合にカイリーとともに度々出没しているティモシーの存在感をさりげなくアピールしていた。
