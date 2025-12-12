「かっちりコートが苦手」な人へ！【ハニーズ】体型カバーにも◎「優秀ブルゾン」

大人向けのコートはかっちりしたものも少なくないなかで、「もっと気軽に羽織れるアウターが欲しい」と感じることも。そんな人におすすめなのが、【ハニーズ】のブルゾン。カジュアルだけどキレイめコーデにもなじみそうなデザインで、軽やかさと暖かさを両立できるはず。体型カバーが狙えそうなシルエットも、大人世代に嬉しいポイントです。今回は、気軽に着られそうで今っぽさもある、ハニーズの「優秀ブルゾン」を紹介します。

両面トレンド感たっぷりのリバーシブルブルゾン

【ハニーズ】「リバーシブルボアブルゾン」\5,980（税込）

アメリカのタウンスタイルを思わせるようなこちらのブルゾンは、リバーシブル仕様。撥水加工が施されたスポーティな素材と、モコモコのボアという異素材の組み合わせが、着こなしに奥行きと洗練されたムードをプラス。公式サイトによると「ヒップまで隠れる丈感とゆったり幅で、気になる体型もカバー」してくれるそうで、さまざまなスタイルに気兼ねなく合わせられそう。

すっきりフォルムが上品なライトブルゾン

【ハニーズ】「スタンドライトブルゾン」\4,480（税込）

ヒップをカバーする着丈ながら、着膨れしにくそうなすっきりとしたシルエットが、大人世代にぴったりのライトブルゾン。人工羽毛入りで暖かさを確保しつつ、上品なカジュアルスタイルを演出してくれそうな1枚です。表面に撥水加工が施されていたり、洗濯機洗いできたりする高機能ぶりで、忙しい40・50代のデイリーユースに役立つはず。

レイヤードしやすそうなノーカラーブルゾン

【ハニーズ】「リバーシブルブルゾン」\6,900（税込）

キルティングとフェイクファー、どちらの面でも着られるリバーシブルブルゾン。ノーカラーなので、レイヤードコーデにぴったり。襟元がすっきりしているので、タートルネックやマフラーなどの首まわりの防寒アイテムも、もたつきにくそうです。軽めのジャケットの上に重ねるレイヤードスタイルも、こなれ感が出ておすすめ。

たっぷりのボリューム感がキュートさを引き立てる

【ハニーズ】「ロングモンスターブルゾン」\6,900（税込）

中綿入りの生地を使い、オーバーサイズでボリューム感たっぷりのシルエットが特徴的なブルゾン。まるでメンズアウターをあえて着ているようなたっぷりとしたフォルムで、体型をカバーしながら着る人のキュートさを引き立ててくれそうです。裾のドロストを絞れば、丸みを帯びたシルエットにもアレンジ可能。フード着脱もできて、スタイリングの幅が広がりそうな優秀アイテムです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N