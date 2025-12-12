Aqua Timez、「決意の朝に」がソフトバンクCMソングに決定
Aqua Timezが、ソフトバンクの企業CMソングに「決意の朝に」が起用されたことを発表した。
「決意の朝に」は2006年7月5日に配信リリースされ、アニメ映画『ブレイブ・ストーリー』主題歌として大きな反響を呼んだ楽曲。2006年末には『第57回NHK紅白歌合戦』に初出場し同曲を披露するなど、Aqua Timezの名を広く知らしめた一曲であり、現在も自身のライブで定番として愛され続けている。
本日より公開される新CMは、日本バスケットボールを応援するソフトバンクが、スポーツを応援していることを伝えるコミュニケーションの一環として制作したもので、雰囲気ともマッチした「決意の朝に」が、困難や悩みを乗り越え「前に進もう」とする人の背中を押す楽曲として、映像の世界観を強く印象づけているという。
◾️「決意の朝に」
配信：https://aquatimez.lnk.to/ketsuinoAsani
作詞・作曲：太志 編曲：Aqua Timez
▼タイアップ情報
・タイトル ：ソフトバンクCM「ゴールは自分より上にある」篇
・オンエア日：2025年12月12日（金）より公開
・ＣＭ楽曲 ：Aqua Timez「決意の朝に」
・特設サイト：
https://www.softbank.jp/mobile/special/sports/?utm_source=owned&utm_medium=other&utm_campaign=_mobile__basketball202512_20251205_001#movie
◾️アルバム『海いっぱいに降りしきる星』
2025年12月10日（水）発売
予約：https://erj.lnk.to/PWucBS
・初回生産限定盤｜CD＋Blu-ray｜ESCL-6148〜9｜￥7,500（税込）
・通常盤｜CD｜ESCL-6150｜￥3,500（税込）
▼収録内容
[CD｜全形態共通]
01 ヒトシズク（サントリー『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』Web-CMソング）
02 深呼吸の理由（NHK『みんなのうた』2025年2月〜3月）
03 OLDROSE
04 空いっぱいに奏でる祈り
05 if you come（フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』主題歌）
06 hana〜evalasting〜 -ver.2025-
07 僕の場所〜evergreen〜 -ver.2024-
08 メメント・モリ - Live at Re:connected
09 虹 - From THE FIRST TAKE
10 千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE
[Blu-ray｜初回生産限定盤]
The FANtastic Live Re:loaded 2024.08.02 Spotify O-EAST
最後まで
ALONES
千の夜をこえて
ヒナユメ
生きて
エデン
決意の朝に
つぼみ
Velonica
Fly Fish
虹
手紙返信
HOME
▼対象店舗／特典内容
・Aqua Timez応援店 ・・・ オリジナルB2ポスター
・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
・楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ
・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルランチトートバッグ
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルポストカード（Type.A）
・Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード（Type.B）
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
・teamAQUA限定特典 ・・・ オリジナルミニキャンバス (イーゼル付き)
URL：https://team-aqua.com/s/n185
※teamAQUAにログインの上、サイトTOPに表示されているバナーから本商品をご注文いただけます。
なお、特典の数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。あらかじめご了承ください。
◾️＜Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-＞
日程：2025年12月26日（金）OPEN / START：17:00 / 18:00
12月27日（土）OPEN / START：16:00 / 17:00
会場：東京・国立代々木競技場 第一体育館
https://l-tike.com/aquatimez/