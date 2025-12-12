Aqua Timezが、ソフトバンクの企業CMソングに「決意の朝に」が起用されたことを発表した。

「決意の朝に」は2006年7月5日に配信リリースされ、アニメ映画『ブレイブ・ストーリー』主題歌として大きな反響を呼んだ楽曲。2006年末には『第57回NHK紅白歌合戦』に初出場し同曲を披露するなど、Aqua Timezの名を広く知らしめた一曲であり、現在も自身のライブで定番として愛され続けている。

本日より公開される新CMは、日本バスケットボールを応援するソフトバンクが、スポーツを応援していることを伝えるコミュニケーションの一環として制作したもので、雰囲気ともマッチした「決意の朝に」が、困難や悩みを乗り越え「前に進もう」とする人の背中を押す楽曲として、映像の世界観を強く印象づけているという。

◾️アルバム『海いっぱいに降りしきる星』

2025年12月10日（水）発売

予約：https://erj.lnk.to/PWucBS

・初回生産限定盤｜CD＋Blu-ray｜ESCL-6148〜9｜￥7,500（税込）

・通常盤｜CD｜ESCL-6150｜￥3,500（税込） 初回生産限定盤 通常盤 ▼収録内容

[CD｜全形態共通]

01 ヒトシズク（サントリー『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』Web-CMソング）

02 深呼吸の理由（NHK『みんなのうた』2025年2月〜3月）

03 OLDROSE

04 空いっぱいに奏でる祈り

05 if you come（フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』主題歌）

06 hana〜evalasting〜 -ver.2025-

07 僕の場所〜evergreen〜 -ver.2024-

08 メメント・モリ - Live at Re:connected

09 虹 - From THE FIRST TAKE

10 千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE [Blu-ray｜初回生産限定盤]

The FANtastic Live Re:loaded 2024.08.02 Spotify O-EAST

最後まで

ALONES

千の夜をこえて

ヒナユメ

生きて

エデン

決意の朝に

つぼみ

Velonica

Fly Fish

虹

手紙返信

HOME ▼対象店舗／特典内容

・Aqua Timez応援店 ・・・ オリジナルB2ポスター

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

・楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルランチトートバッグ

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルポストカード（Type.A）

・Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード（Type.B）

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。 ・teamAQUA限定特典 ・・・ オリジナルミニキャンバス (イーゼル付き)

URL：https://team-aqua.com/s/n185

※teamAQUAにログインの上、サイトTOPに表示されているバナーから本商品をご注文いただけます。

なお、特典の数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。あらかじめご了承ください。