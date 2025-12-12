µÈÂ¼ÃÎ»ö º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÖÀ®¡×µó¤²¤ë¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¡ÖºÇ¶á¡¢´Á»ú¤¬½ñ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡Ë¤¬12Æü¡¢ÉÜÄ£¤Ç¤Î°Ï¤ß²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤òµ¼ÔÃÄ¤«¤éÌä¤ï¤ì¡ÖÀ®¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¤¬Æ±Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ë¡Ö·§¡×¤òÁª¤ó¤À¡£È¯É½Á°¤Ë¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÍ½Â¬¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¡Ø¹â¡Ù¤È¤¤¤¦»ú¤«¤Ê¤ÈÍ½Â¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤Î¡Ø¹â¡Ù¤ÈÊª²Á¡Ø¹â¡Ù¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Î°ì»ú¤«¤Ê¤ÈÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¸«¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÃÎ»ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Î°ì»ú¤ÏÀ®¸ù¤Î¡ØÀ®¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Î¡ØÀ®¡Ù¤¹¤È¤¤¤¦»ú¤¬º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ú¥ó¤ÇÂç¤¤¯¡ÖÀ®¡×¤Î°ìÊ¸»ú¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ØÀ®¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÊ¸»ú¡¢¤½¤ì¤«¤éÂçºå¤¬Éû¼óÅÔ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Âçºå¤¬Éû¼óÅÔ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÌÜÉ¸¤â¹þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡ØÀ®¡Ù¤¹¤È¤¤¤¦°ì»ú¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤ä°Ý¿·¤Î¸øÌó¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Âçºå¤Ë¤È¤Ã¤ÆËüÇî¡£Âç¤¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¤Íèµ»½Ñ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¡¢Ê¸²½¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ì¤Ä¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ÎËüÇî¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ®¡×¤ÎÊ¸»ú¤òÂç¤¤¯½ñ¤¤¤¿µÈÂ¼»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö»ú¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡Ä¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¡£¡ÖºÇ¶á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢´Á»ú¤¬¤Í½ñ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
よろず～ニュース編集部
