日本各地の個性的な物件を紹介してきた人気YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』。チャンネル登録者数は75万人を超え、独特の語り口と丁寧な物件紹介でファンを増やしている。今回は「鉄道高架下に建つ1棟1戸建てのガレージハウス」について、制作者の“中の人”に話を聞いた。（全5本の1本目／続きを読む）

――今回紹介されていた物件、特にロケーションがすごかったですね。

ゆっくり不動産（以下、ゆっくり） 場所はなんと、鉄道の高架下です。普通なら騒音や振動が気になる立地ですが、その空間をうまく活かして住宅として成立させている点に感動しました。



（YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』より）

想像以上に静かで防音もしっかり

――高架下の物件ですが、電車の音はどうなんでしょうか。

ゆっくり 内見してみると想像以上に静かでした。防音もしっかりしていて、むしろ「安心感」があるほどで。天井が高く、鉄骨の構造をそのまま見せたデザインがかっこいいんですよね。

――ガレージスペースはいかがでしょうか。

ゆっくり 1階が大きなガレージになっていて、バイクや車を趣味にしている方にはたまらないと思います。シャッターを開ければすぐ外に出られて、秘密基地のようです。鉄道高架の下って、少し無骨な雰囲気があるじゃないですか。それがこの物件のデザインと完璧にマッチしているんです。

――内装もかなりおしゃれでしたね。

ゆっくり 2階は居住スペースになっていて、グレーの壁に木のフローリング、コンパクトながら開放感のある造りです。窓からは鉄骨越しに光が差し込むんですが、狭さを感じさせない工夫が随所にあります。

――高架下という立地に、どんな魅力を感じましたか？

ゆっくり 使われていない都市の隙間を住宅として再生している点ですね。普通なら倉庫や駐車場にしか使われないような場所が、デザインと発想次第でこんなにロマンのある住まいになる。都市空間の再利用という意味でもすごく挑戦的です。

――実際に住むとしたら、どんな人が合いそうですか？

ゆっくり バイクや車が好きな方はもちろんですが、“自分の城”を持ちたいという方にもぴったりだと思います。

――確かに、ロマンがありますね。

ゆっくり まさに動画のタイトル通り“ロマン住宅”です。都会の喧騒の中にひっそりと佇む、鉄とコンクリートの家。そこに人の生活と交わることで、無機質な構造物が“家”になる。そういう瞬間を見るのが、やっぱり一番ワクワクしますね。

