日本各地の個性的な物件を紹介してきた人気YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』。チャンネル登録者数は75万人を超え、独特の語り口と丁寧な物件紹介でファンを増やしている。今回は「平屋なのに大ビューな絶景ガレージハウス」について話を聞いた 。（全5本の2本目／続きを読む）

【衝撃画像】「リビングに愛車が！？」平家タイプの衝撃のガレージハウスの中身を見る

◆◆◆

――こちらのガレージ物件、第一印象はいかがでしたか？

ゆっくり不動産（以下、ゆっくり） まず驚いたのは、そのフォルムです。もちろん縦型の2階建ての物件もありましたが、今回はまさかの“平屋タイプ”の物件もあったんです。しかも高台に建っていて、屋根の傾斜も美しいです。いかにも「余裕のある大人が住むガレージハウス」という佇まいで、見た瞬間テンションが上がりましたね。



左が二階建てタイプのガレージハウス、右がオーナーが住む平家タイプのガレージハウス （YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』より）

――外観はブラックデザインでしたね。

ゆっくり 黒を基調にした外観に、太陽光発電システムを搭載していて、EV車の充電設備まで完備しています。環境にも配慮した次世代型ガレージハウスという感じで。

アウトドア感と都会的なスタイルが絶妙に融合

――室内に入ると一気に世界観が変わりました。

ゆっくり 1階のガレージは広く、車種によっては車2台を並べても余裕があるほどです。壁面には収納や工具棚のスペースもあり、車を“飾る”のではなく“暮らす”ための設計です。階段を上がると、キャンプチェアが置かれたリビングが現れるんですが、不思議と馴染む。アウトドア感と都会的なスタイルが絶妙に融合しているんですよ。しかもロフトがあって、広さもかなりありました。

――内装の色使いにも特徴がありました。

ゆっくり そうですね。ブルーをアクセントにした水回りや、ホワイト基調の玄関など、明るさがありました。ブラック×ホワイト×ブルーという配色が、モノトーンの世界に柔らかさを添えていて、非常に洗練されています。

――そして目玉は、オーナーさんが住む“平屋タイプ”の住戸でした。

ゆっくり オーナーさんが実際に暮らしているモデルを見せていただいたのですが、もう圧巻でした。玄関を入るとガレージ越しに愛車を眺められ、リビングからは仙台の街並みと山々が一望できる。愛猫がバルコニーを散歩する姿も印象的でしたね。

――最後に、この仙台ガレージ物件が示す新しい価値とは？

ゆっくり 太陽光発電とEV車という未来志向の設備を備えつつ、自然と共に生きる感覚を忘れていないところです。夜はガレージで愛車を眺め、朝は青葉山を一望しながらコーヒーを飲むという贅沢な体験ができるのもいいですね。

（「文春オンライン」編集部）