メズム東京、オートグラフ コレクションに、雪景色と北欧の森をイメージした白苺と森フロマージュの「レイヤード・パフェ」が登場。

16階バー＆ラウンジ「ウィスク」にて、冬の森を感じるパフェを期間限定で提供されます☆

メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」白苺と森フロマージュの「レイヤード・パフェ」

提供期間：2026年1月8日（木）〜3月31日（火）

提供時間：＜月〜金曜日＞14:00〜22:00／＜土・日・祝日＞12:00〜22:00

提供場所：メズム東京16階 バー＆ラウンジ「ウィスク」

料金：レイヤード・パフェ 2,800円、ドリンク付きセット（お茶もしくはコーヒーおかわり自由） 3,800円

※料金には消費税、15％のサービス料が含まれています

予約：Webまたはメズム東京代表 Tel: 03‐5777‐1112

※数量限定で提供

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

16階バー＆ラウンジ「ウィスク」では、季節ごとにテーマを変えた「レイヤード・パフェ」が提供されています。

2026年1月8日〜3月31日までの期間は、雪景色と北欧の森をイメージした、白苺と森フロマージュの「レイヤード・パフェ」が登場。

冬の静寂な雪景色と木々が生い茂る北欧の森を、パルフェグラスの中に閉じ込めた一品です☆

トップには、木の葉に見立てたグリーンのチョコレートがトップにあしらわれています。

その下にはフレッシュな白苺やパンナコッタ、フロマージュブランのムースなどを重ね、随所にハーブやベリーでアクセントをプラス。

まるで、白銀の森をグラスの中で眺めるような、視覚的にも楽しい構成です。

フロマージュブランやパルメザンチーズのコクを生かした味わい。

ハーブや植物から作られたリキュール「シャルトリューズ」による奥行きある風味が、ひと口ごとに印象的な余韻を残します！

あえて、“もったり”とした食感に仕立てることで、冬らしい満足感のあるデザート体験を演出。

提供時には、五感で楽しむメズム東京のスイーツらしく、森を思わせるハーブのアロマをふわりと吹きかけます。

見た目・味に加え、香りでも“冬の森”を感じられる「レイヤード・パフェ」です☆

トップ：苺とピスタチオのシャルロット

トップはカカオクッキーの土台に、ピスタチオスポンジやパルメザンクリームを重ね、フレッシュでみずみずしい苺を丸ごと包み込んだシャルロットで構成。

周囲には、ピスタチオクリームで仕立てたグリーンのチョコレートを木の葉型に成形してあしらい、冬の森の木立を思わせる華やかなトップデコレーションに仕上げています。

一層目：ピスタチオクラム

上部には、細かく砕いたピスタチオスポンジのクラムを敷き詰めました。

ほろほろと崩れるような食感と、ナッツの香ばしさがアクセントとなり、次の一口を誘う味わいです。

二層目：ローズマリーのパンナコッタ

二層目は、香り豊かなローズマリーを効かせたリッチなパンナコッタと、グラスに敷き詰めた白苺の組み合わせ。

白銀の世界を思わせるレイヤーに仕上げ、ミルキーなコクとみずみずしい果実味が穏やかに溶け合います。

三層目：シャルトリューズのジュレ

中間のグリーンの層は、ハーブリキュール「シャルトリューズ」を用いたジュレ。

口に含むとハーブの香りがふわりと広がり、味わい全体に立体感と清涼感をもたらします。

四層目：フロマージュブランムース（フリュイ・ルージュのジュレ入り）

白銀の世界観を強調する、軽やかな酸味が特長のフロマージュブランムースを重ねた四層目。

内部にはフリュイ・ルージュのジュレを含み、とろりとした食感とベリーの華やかな酸味がアクセントです。

五層目：シャルトリューズ・ガナッシュ

最下層には、シャルトリューズの風味をまとった、濃厚なガナッシュがたっぷり！

上層部は甘さを控えめにまとめ、最後にチーズとチョコレートの相性抜群な組み合わせで、しっかりとした甘さを感じる構成です。

一口ごとに表情が変化する、新鮮なパフェ体験を楽しめます☆

白銀の森をグラスの中で眺めるような、見た目・味・香りで感じる季節のレイヤード・パフェ。

メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」の白苺と森フロマージュの「レイヤード・パフェ」は、2026年1月8日〜3月31日まで提供です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 冬の森をイメージ！メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」白苺と森フロマージュの「レイヤード・パフェ」 appeared first on Dtimes.