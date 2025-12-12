目に障害のある人の生活に役立ててもらおうと慈善団体が作成した点字カレンダーが県視覚障害者協会に贈られました。

この点字カレンダーは目に障害のある人の生活に役立ててもらおうと「日本テレビ小鳩文化事業団」が作成したもので今回が50回目の寄贈です。

12月12日、高知市のオーテピア内にある「声と点字の図書館」で行なわれた贈呈式には、県や県視覚障害者協会、高知放送の関係者が出席し、協会の中島正美会長に点字カレンダーが手渡されました。

2026年のカレンダーのテーマは「町並み紀行」で、2月は雪が降り積もる山形県の銀山温泉、4月は満開の桜が美しい滋賀県の八幡堀の風景写真があしらわれ、四季折々の町並みの説明を点字で表記した小冊子もついています。



■ 県視覚障害者協会･中島正美 会長

「障害者以外でも県民の方には点字の必要性また関心をもってもらいたい。この点字カレンダーを通じて高知県民に知ってもらいたい」



点字カレンダーは300部あり、県視覚障害者協会では視覚障害者を中心に希望者を募集していて平日の午後1時半から4時半まで 電話088-875-5247で受け付けています。

