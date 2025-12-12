エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」のVOL 1（第1〜4話）を独占配信中、VOL 2（第5〜7話）を12月26日（金）、フィナーレ（第8話）を2026年1月1日（木）より世界独占配信となります。

本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、様々なエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきました。勇気ある行動と機転の良さで次々と問題を解決し、イレブン（演：ミリー・ボビー・ブラウン）やマイク（演：フィン・ヴォルフハルト）らにとって心強い存在であるマイクの姉・ナンシー（演：ナタリア・ダイアー）やウィルの兄・ジョナサン（演：チャーリー・ヒートン）に加えて、スティーブ（演：ジョー・キーリー）、ロビン（演：マヤ・ホーク）の年上組。先日、ついに配信が開始されたVOL1では、失踪したマイクとナンシーの妹・ホリー（演：ネル・フィッシャー）を捜すため、ホーキンスと“裏側の世界”に分かれて、それぞれ奮闘する4人の姿が描かれています。今回は、そんな頼もしい姿を見せてきた彼らの最終章、VOL１での活躍を振り返りながら、VOL２そしてフィナーレでの注目ポイントをご紹介！

小さな街ホーキンスに暮らすマイク、ウィル、ダスティン、ルーカスは、映画やゲームが大好きなちょっと冴えない仲良し4人組。いつものように遊んだとある日の帰り道、ウィルが突如姿を消し、3人は捜索を開始。すると別次元の恐ろしい＜裏側の世界＞の扉が開き、街では超常現象が頻発、邪悪な怪物たちが襲来する――。これまでの4シーズンを通して、家族や仲間と一致団結して脅威に立ち向かう姿が描かれ、数え切れない試練を超える物語は世界中のファンの心を掴んだ。そしてついに迎える最終章では、仲間たちがシリーズ最大の脅威・ヴェクナを倒すために再び団結する――。

新たにヴェクナの標的となった妹・ホリーが“裏側の世界”に連れ去られ、両親もモンスターの攻撃により重傷を負うなど、家族が惨事に巻き込まれたナンシー。突然降りかかった悲劇に涙を見せる場面もあったが、再び立ち上がった彼女は失踪した妹を捜すヒントを得るべく、弟のマイクと共謀して医者の目を盗み、母親の病室に潜入。怪我によって話すことができない母親と文字を使って言葉を交わして重要な手がかりを掴んだ。窮地に直面しても、大胆な行動力と抜群の判断力で突破口を見い出すナンシーの存在は、“裏側の世界”との戦いに終止符を打つカギとなるのか。

そんなナンシーを傍で支えるジョナサンは、ナンシーにアタックする機会を何度も伺うも、家族に被害が及びナンシーが精神的に弱っている時には、一歩引いてそっと見守る心優しい姿を見せた。さらに、普段はナンシーを巡って張り合っているスティーブがダスティン（演：ゲイテン・マタラッツォ）と喧嘩をしている際には仲裁に入るなど、仲間思いで冷静な判断力を存分に発揮。常に周囲を気にかける彼の優しさと包容力は、仲間たちを精神的に支える力となるのか？

そして、兄貴らしい頼もしさで人気を集めるスティーブは、失踪したホリーのクラスメイトで、ヴェクナの次なるターゲットとなったデレク（演：ジェイク・コネリー）を救うための作戦準備中、率先してモンスターを倒すための仕掛けを作ったり、怪我をした状態で彼の前に現れたダスティンを気遣う心強い姿を披露。“裏側の世界”への入口を偶然発見した際には、閉じかけている入口に向かって迷いなく車を走らせるなど、思い切った行動で周囲を驚かせた。彼の頼もしい背中は、VOL２でも仲間を鼓舞し、最終決戦への原動力となれるか。

さらに、スティーブの良き理解者であるロビンは、今シーズンで“裏側の世界”との戦いの拠点となるラジオ局を彼とともに運営。スティーブと相変わらず良いコンビネーションを見せつつも、行方不明となったホリーを見つける糸口を捜したり、ヴェクナに狙われるホリーのクラスメイト、デレクを救うためのキーアイテムを入手するために病院に潜入するなど、VOL１ではウィルと一緒に行動するシーンが目立ったロビン。新たに誕生したペアのVOL２での奮闘、そしてウィルがマイクに向ける想いに気が付いた彼女が、今後どのようにウィルの気持ちに寄り添うのか要注目だ。

愛すべきホーキンスの仲間たちに待つ予測不能な冒険と決戦はどんな運命を迎えるのか―。世界中が待ち望んだ最終シーズンの結末が間もなく明かされる。