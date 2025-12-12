全6種を揃えると大きな観覧車が完成！ホットトイズ【コスビ】ディズニー 『ミッキー＆フレンズ』コレクション
ホットトイズのトレーディングフィギュア「コスビ」シリーズに、ディズニーの『ミッキー＆フレンズ』観覧車コレクションが登場。
観覧車と屋台がセットになったミニフィギュアで、6個集めると観覧車が完成します！
ホットトイズ【コスビ】ディズニー 『ミッキー＆フレンズ』観覧車コレクション
定価：各3,500円（税込）
トイサピエンス予約価格：1BOX（6個入り）18,900円（税込）
発売日：2026年1月予定
種類：全6種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、チップ＆デール）
※1BOX（6個入り）で購入すると全種が揃います
サイズ：高さ約16cm × 幅約11cm（観覧車完成時 高さ約26cm × 幅約12cm）
販売店：ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか
ホットトイズジャパンのシンプルで愛らしいフォルムと集めやすいサイズが特徴的なトレーディングフィギュア「コスビ」シリーズに、ディズニーキャラクターの新作が登場。
『ミッキー＆フレンズ』観覧車コレクションが発売されます☆
『ミッキー＆フレンズ』のキャラクターたちを、観覧車と屋台をセットにしたミニフィギュアとして立体化。
全6種のラインナップは、ダーツゲームの屋台とセットの「ミッキーマウス」に
わたあめ屋台とセットの「ミニーマウス」をはじめ
ホットドッグ屋台とセットの「ドナルドダック」や
的あてゲームの屋台とセットの「デイジーダック」など、『ミッキー＆フレンズ』たち。
「グーフィー」とアイスクリーム屋台のセットに
瓶倒しゲーム屋台と一緒の「チップ＆デール」も登場します☆
観覧車のサイズは、それぞれ高さ約16cm × 幅約11cm。
6個すべて集めて繋げると、高さ約26cm × 幅約12cmの観覧車が完成します。
また、それぞれに「コスビ」キャラクターのトレーディングカードが付属。
パッケージは、中に何が入っているか分からない、ワクワク感を楽しめるブラインドボックスです！
集めると観覧車が完成する、『ミッキー＆フレンズ』を表現した愛らしいフォルムのフィギュアシリーズ。
ホットトイズの【コスビ】ディズニー 『ミッキー＆フレンズ』観覧車コレクションは、2026年1月発売予定です！
© Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
