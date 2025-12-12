〈「子供が巣立った後、キラキラした夫のそばで私は一体…」3児の母・山本モナ（49）が司法試験を目指すきっかけは“夫へのうらやましさ”だった〉から続く

11月、司法試験合格をSNSで発表した山本モナさん。

【写真】3児の子育てをしながら司法試験に合格した山本モナさん。白いスーツがとてもよく似合っている

35歳で芸能界を引退し、36歳で長女を出産。その後3人のお子さんを育てながら46歳の時に早稲田大学のロースクールに入学し、49歳にして3度目の試験で見事に難関試験を突破した。

芸能界引退のきっかけになった夫へのうらやましさ、3人の子育て、「母」「妻」という立場以外の自分が消えていく不安……。たてつづけにやってきた人生の決断についてモナさんに話を聞いた。



山本モナさん ©文藝春秋 撮影・佐藤亘

――司法試験を受ける道を選んだのは、何かきっかけがあったんですか。

山本モナさん（以下、モナ） 親戚にヤメ検の弁護士がいて、そのおじさんがお正月とか親戚の集まりの時に飲んだ勢いで「司法試験なんていうのは誰でも受かるんだよ」とよく言ってたんです。「毎日8時間、3年やれば誰でも受かる。そういう試験だ」と。

――子供のころから話を聞いていたんですね。

モナ 子供心に「やればできるんだ」みたいな印象を持っていたのはあるかもしれません。

うちは祖父と母が新聞社員だったこともあって最初の進路はメディアに引っ張られましたが、二択のもう1つが弁護士だったように思います。

夫に話したときの反応は…？

――とはいえロースクールに入学された時点で、3人めのお子さんは2歳でまだまだ手がかかる年齢でしたよね。

モナ なので最初は通学の負担が大きいロースクールではなくて、予備試験を受けようと思っていました。でもロースクール経由と比べて予備試験は難易度があまりにも高くて、ロースクールに通ってしまったほうが結果的に近道になりそうだな、と決心しました。

――ロースクールに行きたい、と夫の方に話した反応はどうでしたか？

モナ 幼稚園や習い事の送り迎えに影響が出るかもしれない、と伝えたら「うん」と。「協力できるところは協力するから、やってみたらいいんじゃない」と言ってくれました。

――楽しそうに仕事をする夫への嫉妬のような感情は伝えたんですか？

モナ それは言えなかったですね。ただ「あなたはいいね」というのは折に触れて伝えていたので、私の気持ちはある程度伝わっていたと思います。私が家事や子育てを引き受けることで彼が仕事に没頭できていたことはわかってくれていたはず。あとは私が、何か言ってもやめる人じゃないこともわかってたでしょうし。

――実際にロースクールに通うようになってからはどんな生活だったのでしょう。

モナ ロースクールは通学が週4日あって、長い時は朝の9時から夕方6時半くらいまであります。朝は幼稚園の開始時間より早かったのですが「すいません早めに連れて行かせてください」とお願いして、預けてロースクールに直行。それでも授業を受けている最中に幼稚園や小学校から「熱が出ました」とか「喧嘩でぶたれちゃって」という連絡が来て急遽迎えにいくこともしょっちゅうありました。

――そんな状況で、司法試験の勉強時間を捻出することはできるんですか？

モナ やっぱり子どもたちが起きている時間は、勉強になりません。3人いるから、もう家の中がドタバタで、教科書を開いても文字を追っているだけで全然集中できないんです。それなら子どもが起きているうちは子どもに集中して、勉強は子どもを寝かしつけた後とか、お稽古ごとのお迎えで車中で待っている1時間とか、そういう時間をつなぎ合わせていました。

――寝かせた後となると夜遅くですよね。

モナ 夜は一緒に晩ごはんを食べて、お風呂に入って、子どもたちが眠るのは早くても午後10時くらい。それから部屋の片付けをしたり食器や服の洗い物をして、11時とかから勉強を始めることが多かったですね。

学生に対して「ずるい」という感情になることも

――翌朝も早いと思うのですが、そこから何時まで勉強するのですか？

モナ はじめのころは時間を決めずに寝落ちするまでやったんですけど、そうしたら次の日に使い物にならなくなってしまって。それだと本末転倒なので、深夜1時から6時までは睡眠時間として死守して、それまで集中する感じでしたね。

――そこまでやっても1年目、2年目の試験では不合格になっています。どんな気持ちになるものなのでしょう。

モナ 私としては2年間本当に全力で空いた時間のすべてをつぎ込んで、それでも落ちました。手を抜いてしまった自覚があれば「もっと頑張ればよかった」と後悔できるんでしょうけど、私は「もうこれ以上どうしようもない」という感覚だったのでそのぶん余計に辛さが大きかったです。

――本当にいつか合格できるのか、と不安になったり？

モナ 私が通っていた早稲田のロースクールだと、受かる人は半分以上が1回めで受かって、2回も落ちる人はかなり少ないんです。なので2年目にダメだった時は、もう一生受からないんじゃないかと不安でたまらなくなりました。学生たちに対して「ずるい」という感情になったりすることもありました。

――ずるい？

モナ 毎年大学を卒業したての20代前半の学生が司法試験に参入してきて、鬼のように勉強して合格していきます。もちろん彼らが勉強したことも能力だって高いのはわかります。でも彼らは実家でご飯が3回出てきたりするわけじゃないですか。逆に私は3人の子どもに3回ご飯を出さなきゃいけなくて、あまりにも不利じゃないかという気持ちになりそうになったりしていました。

――確かにフラットな競争ではないですよね。

モナ しかも、学生さんたちが本当に優しいんです……。私は実は人見知りで、年齢も違うから積極的に話しかけられなくていつも1人でコンビニのおにぎりを食べながら勉強してたんですけど、同じクラスの子が話しかけてきてくれて。「クラス会やるのでLINE登録しませんか」と。

――向こうから。

モナ そうなんです。子どももいるからなかなか飲み会とかも参加できなかったんですけど、「モナさんに合わせるから」と言ってくれて、たまには一緒に話せたり。まぁみんなが大隈講堂の前で屋外で「隈飲み」してるのには、さすがに厳しいなと思って参加できませんでしたけど（笑）。

完全に“病んだ食事”だとは思うんですけど…

――そんな同級生たちを2回見送ったあと、3回目の試験はどうでしたか。

モナ ロースクールの先生から「勉強に喜怒哀楽を持ち込むな」という個別のアドバイスをいただいて、その言葉を肝に銘じてとにかく平常心で行こうと思っていました。なので食べ物、飲み物、それを置く位置までいつもと同じにしていました。

――毎日どんな食事だったんですか？

モナ 朝はファミリーマートの三角の昆布おにぎりを食べて血糖値を上げる。お昼休みに丸いツナマヨおにぎりを食べて頭を回す。その合間に将棋の棋士さんが食べているようなブドウ糖90％のラムネを口に放り込んで、机にはペットボトルの水とブラックコーヒー。

――平常心……ですか？

モナ たしかに、完全に“病んだ食事”だとは思うんですけど、それを平常心だと思い込んで揺れないようにしていました。試験当日も全く同じメニューでしたね。

――試験の合否はどのように伝えられるのですか。

モナ 7月に試験があって、今年は11月12日が発表日でした。午後4時に法務省の司法試験のサイトに合格者の番号が掲載されて、その中に自分の受験番号があれば合格です。その日は落ち着かなくて、自宅のリビングで4時前から無表情で更新ボタンを連打していました。

――自分の番号を見たときのお気持ちは。

モナ 嬉しいというよりも、ほっとした、安心したという感じです。落ちたらその日じゅうにあの人に連絡しなきゃ、すごく落ち込むだろうから家じゃなくてあのお店へ行こう……っていやな想像ばっかりしていたので。

――最初の報告はやはりご家族ですか？。

モナ しばらく噛み締めて、実は夫よりも先にお世話になった弁護士の先生に電話しました。ずっと感情を殺していたんですけど、電話口からその声が聞こえた時に、急に涙が出ましたね。

「弁護士の仕事は、今までのキャリアの成功も失敗も糧になる」

――本当におめでとうございます。少し気が早いですが、弁護士としてどんな仕事をしていくかは決まっているんですか？

モナ すでに就職先は決まっていて、その事務所は企業法務が仕事の中心です。いろいろなジャンルの経験や勉強を積んでいくつもりですが、できれば著作権法を自分の専門フィールドにしたいと考えています。

――著作権法を選んだのはなぜでしょう。

モナ 著作権はメディアと関係が深い権利で、私はその世界に長くいて業界のいいところも悪いところも知っているので、お役に立てることが少なからずあるのかなと思っています。あとは今、著作権っておもしろいんですよ。AIの登場で大きな影響を受けて、新しい法律も次々できているところで。

――AIのような新しい分野だと後からの参入もしやすそうですよね。

モナ AIは法律の世界でもかなり存在感があって、東大発のベンチャー企業が開発した法律相談に乗ってくれるAIがすごいんですよ。法律の基本書が全部入っていて、かなり正確なアウトプットが出てきます。それを使えば簡単な相談だったら済んでしまいます。弁護士の仕事が減るかも、という人もいるくらいです。

――今から弁護士になるのに、それは脅威ですね。

モナ 逆に言うと、人間の弁護士はAIと違うことができる必要があるんだと思っています。知識や正確さだけだと人間はAIに絶対に敵わないので、経験と人間性がより大事になってくると思っています。

――法律なのに、人間ならではの部分が大事になってくると。

モナ 就職が決まっている事務所の代表に言われて印象に残っているのが、「弁護士の仕事相手は成功者ばかりじゃなくて、何か失敗をして困っている人もいる。だからこそ、今までのキャリアの成功も失敗も糧になる」ということでした。

私自身もこれまでの人生で、色々やらかしたり失敗したりしたことが本当にいろいろありました。こんなに人生の失敗を多くの人に知られている弁護士もそんなにいないと思うんです。でもだからこそ、「あの人は多くの失敗を経験してるからこそ相談したい」と思ってくれる人がいるかもしれないなと思ったんです。

――失敗したこと、それを知られていることが逆にプラスになることがある。

モナ そう言っていただいたんです。同じ理由で代表からは「モナさんは山本姓で仕事をしたほうがいいと思うよ」と薦められました。世の中に知ってもらった名前で仕事をする方が、人間としての経験やキャリアをわかってもらいやすいからと。それで考えて、司法修習から登録は旧姓の「山本モナ」を選びました。

――結婚する時にはむしろ山本姓から離れたいと思っていたところから、大きな転換ですね。

モナ でも山本姓で活動すると決めたら、なんだかすごく元気が湧いて来たんですよ。これまで自分の一部なのに遠くに行ってしまっていた魂が帰ってきたというか、説明しづらいんですが、「いま私は自分自身として存在している」という感じがあるんです。これまでも夫婦別姓についての議論について考えることはあったし、結婚して夫の姓になる時はなんの抵抗もありませんでした。でも山本姓を取り戻してみて、「ああこういうことだったのか」とやっと実感をともなって理解できた気がします。

――弁護士としては「山本モナ」として、あらためて新しい道を進むわけですね。

モナ そうですね。人生の全部の経験を生かして、誰かの役に立てる弁護士になれるように、まずは来年の司法修習、そしてその後の仕事に取り組んでいきたいですね。

