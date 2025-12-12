岩田剛典 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、自身のインスタグラムを更新。King ＆ Prince・高橋海人（※高＝はしごだか）との“ダンス動画”を公開した。

【動画】「最っ高すぎる!!!」岩田剛典の“ダンス動画”に登場したKing ＆ Prince高橋海人

　岩田は「CROWN with #高橋海人 さん」とコメントし、岩田の楽曲「CROWN」に合わせて2人でパフォーマスする姿を披露。

　クールな表情からスタートした動画だが、2人の持ち前のリズム感とダンススキルが際立つ仕上がりになっており、動画後半では笑顔を見せるなど、ダンスを楽しむ様子が伝わってくる。

　スペシャルなコラボ動画に、コメント欄には「岩ちゃんと海人のコラボ!?二人ともカッコイイ」「豪華なコラボ」「めっちゃ意外なコラボ！」「岩ちゃんと海人のコラボはやばい」「いやいや！スゴすぎるコラボ　最っ高すぎる!!!」「海人はLDHでも違和感ないダンスの上手さ」などと、称賛の声が集まっている。